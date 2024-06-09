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Uzun Araba Yolculuğunda Kafayı Cama Yaslayıp Hayal Kurmalık 12 Şarkı

etiket Uzun Araba Yolculuğunda Kafayı Cama Yaslayıp Hayal Kurmalık 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:01

Uzun yolculuklar; geçmişi düşünmek, geleceği hayal etmek ve şimdiki anın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsattır. Bu yolculuklarda en büyük eşlikçilerimiz ise müziklerdir. Onlar, duygularımızı harekete geçirir, yol boyunca bize eşlik eder. İşte, uzun araba yolculuklarında kafayı cama yaslayıp hayal kurmanı sağlayacak 12 anlamlı şarkı...

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1. Gel Benimle

2. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

3. Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir

4. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak (Yaşlı Amca)

5. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap

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6. Tugkan - Sen Benim

7. Sarıl Bana

8. Sena Şener - Porselen Kalbim

9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın

10. Mert Demir - İkimize Birden (Live At Zorlu)

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11. Özgün - Bu Kadar mı Zor (Official Video)

12. Yalın - Cumhuriyet (Official Video)

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