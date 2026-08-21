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Üzülmeyen 4 Burç: Kırılsalar Bile Yollarına Devam Ediyorlar

Üzülmeyen 4 Burç: Kırılsalar Bile Yollarına Devam Ediyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 15:20
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Hayatta başına ne gelirse gelsin, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam eden ve dimdik kalan birilerini tanıyor musunuz? Kimilerimizin aksine onlar, kırgınlığı günlerce düşünüp aynı konuşmaları zihninde tekrar tekrar yaşamak yerine yollarına bakarlar. Biz onları hiç üzülmüyor sansak da aslında acılarından güç alır, hayal kırıklığının bütün hayatlarını ele geçirmesine izin vermezler. Peki, hangi burçlar kırılsalar bile yollarına devam eder?

İşte açıklıyoruz!

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Akrep

Akrep

Akrep burcu kırıldığında ilk tepkisi unutmak değil, yaşananı anlamaya çalışmaktır. Kimin ne yaptığını, neden yaptığını ve kendisinin nerede yanıldığını uzun uzun düşünebilir. Fakat bir noktada karşısındaki kişinin gerçek yüzünü gördüğüne inanırsa, artık aynı kişiyi hayatında tutmak için çaba göstermeyi bırakır. Onu asıl güçlü yapan da burada ortaya çıkar: Bir zamanlar çok değer verdiği birine karşı bile duygusal kapısını tamamen kapatabilir.

Üstelik Akrep'in sessizliği çoğu zaman yanlış anlaşılır. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey olmamış gibi görünür, bu onun üzülmediğini düşünmemize neden olur. Oysa Akrep burcu; geri dönmek, hesap sormak ya da kendisini yeniden kabul ettirmek yerine enerjisini kendisine saklar. Böylece yoluna devam eder, her ne olursa olsun hayatını durdurmaz!

Yay

Yay

Yay burcu için hayat devam ederken bir üzüntünün içinde takılıp kalmak oldukça yorucudur. Bir ilişki bitmiş, bir arkadaşlık bozulmuş ya da beklediği bir şey gerçekleşmemiş olabilir; eğlenmeye devam etse de elbette üzülür. Ancak bir süre sonra kendisini dışarı atmak, arkadaşlarıyla görüşmek, yeni bir plan yapmak veya daha önce hiç denemediği bir şeyin peşine düşmek ona çok daha iyi gelir. Dikkatini yeniden hayata çevirmeyi iyi bilir!

Onu farklı yapan şey ise geçmişe dönüp “Nerede hata yaptım?” sorusuna sonsuza kadar takılmamasıdır. Yay, yaşananları değiştiremeyeceğini düşündüğü anda kabullenmeye yönelir. Tam da bu yüzden bir zamanlar çok sevdiği biri artık hayatında olmayabilir ama bu durum onun yeni maceralara odaklanmasına asla engel değildir!

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu kırıldığında duygularını herkesin önünde yaşamaktan hoşlanmaz! Özellikle güçlü görünmeye alışkın olduğu için yaşadığı hayal kırıklığını çoğu zaman kendi içinde çözmeye çalışır. Bir süre daha sessiz, mesafeli veya içine kapanık olabilir. Fakat hayatındaki düzeni yeniden kurmaya başladığında, duygusal olarak ne kadar zorlanmış olursa olsun işine, hedeflerine ve kendi planlarına dönmeyi başarır.

Oğlak için en önemli noktalardan biri, yaşadığı şeyin geleceğini belirlemesine izin vermemektir. Birinin onu yarı yolda bırakması, kendi yolundan vazgeçmesi için yeterli bir sebep değildir. Hatta bazen en büyük toparlanmasını kimseye anlatmadan gerçekleştirir. Siz 'Hiç üzülmedi mi?' diye düşünürken bir gün bir bakarsınız, o acısından beslenip çoktan yeni bir hedef belirlemiş ve hayatını yeniden inşa etmeye başlamış bile!

Kova

Kova

Kova burcu kırıldığında en dikkat çekici özelliği, duygusal olarak kendisini tamamen bir kişiye teslim etmemesidir. Sevdiği insanlara değer verir ama kendi dünyasını, arkadaşlıklarını, ilgi alanlarını ve özgürlüğünü de korur. Bu nedenle bir ilişki ya da dostluk sona erdiğinde hayatının bütün parçaları aynı anda dağılmaz. Bir süre canı sıkılsa bile kendisine ait alanlara dönerek toparlanabilir.

Üstelik Kova, aynı hayal kırıklığını ikinci kez yaşamamak için sınırlarını oldukça net çizer! Karşısındaki kişiyi affetse bile eski yakınlığı sürdürmek zorunda olmadığını düşünür. Onun için bazı vedalar büyük bir dramdan çok, hayatındaki dengenin yeniden kurulması anlamına gelir. Kırgınlığını tamamen unutmasa bile mutlu olacağı yere gitmeyi çok iyi bilir!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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