Üzülmeyen 4 Burç: Kırılsalar Bile Yollarına Devam Ediyorlar
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Hayatta başına ne gelirse gelsin, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam eden ve dimdik kalan birilerini tanıyor musunuz? Kimilerimizin aksine onlar, kırgınlığı günlerce düşünüp aynı konuşmaları zihninde tekrar tekrar yaşamak yerine yollarına bakarlar. Biz onları hiç üzülmüyor sansak da aslında acılarından güç alır, hayal kırıklığının bütün hayatlarını ele geçirmesine izin vermezler. Peki, hangi burçlar kırılsalar bile yollarına devam eder?
İşte açıklıyoruz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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