Uzmanlardan Tüyolar! Kolay Temizlik İçin Evimizi Nasıl Dekore Etmeliyiz?

Yarı mat ya da parlak boya yüzeyleri, leke ve kir tutmaz. Bu da duvarlarınızı temizlemeyi kolaylaştırır. Özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde bu tür boyalar büyük kolaylık sağlar. Bir ıslak bezle duvardaki lekeleri hızlıca silebilirsiniz. Böylelikle duvarlarınız da her zaman yeni gibi görünür.