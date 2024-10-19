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Uzmanlardan Tüyolar! Kolay Temizlik İçin Evimizi Nasıl Dekore Etmeliyiz?

etiket Uzmanlardan Tüyolar! Kolay Temizlik İçin Evimizi Nasıl Dekore Etmeliyiz?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 13:31

Ev dekorasyonunda yapacağınız küçük değişikliklerle, temizlik işlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilirsiniz. Doğru mobilya ve malzeme tercihleri, hem temizlik sürecini hızlandırır hem de evin düzenini korumaya yardımcı olur. Peki tam olarak ne yapmalısınız? Detaylar hemen aşağıda. 👇

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Mobilyalarınızı yerden yüksek seçin.

Mobilyalarınızı yerden yüksek seçin.

Yerden yüksek ayaklı mobilyalar, altlarına süpürge veya paspas kolayca ulaşabildiği için temizliği oldukça pratik hale getirir. Temizlik yaparken ağır mobilyaları çekmek zorunda kalmazsınız. Hem estetik hem de fonksiyonel olan bu mobilyalar, özellikle koltuk ve yatak seçiminde ideal bir tercihtir.

Kolay temizlenebilir boya tercih edin.

Yarı mat ya da parlak boya yüzeyleri, leke ve kir tutmaz. Bu da duvarlarınızı temizlemeyi kolaylaştırır. Özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde bu tür boyalar büyük kolaylık sağlar. Bir ıslak bezle duvardaki lekeleri hızlıca silebilirsiniz. Böylelikle duvarlarınız da her zaman yeni gibi görünür.

Dayanıklı kumaşlardan yapılmış koltuklar seçin.

Dayanıklı kumaşlardan yapılmış koltuklar seçin.

Mikrofiber ya da leke tutmayan kumaşlarla kaplı koltuklar, dökülmelere ve lekelenmelere karşı dayanıklıdır. Evde yoğun kullanılan bu mobilyaları temiz tutmak için ekstra çaba harcamanıza gerek kalmaz. Ayrıca yıkanabilir kılıflar da işinizi büyük ölçüde kolaylaştırır.

Açık raflardan kaçının. Neden mi? 👇

Açık raflardan kaçının. Neden mi? 👇

Açık raflar dekoratif olabilir, ancak toz tutma konusunda en büyük suçlulardır. Bunun yerine cam kapaklı dolaplar tercih ederek toz birikimini azaltabilirsiniz. Böylece hem dekoratif eşyalarınız temiz kalır, hem de temizlik süreniz kısalır.

Mobilyalarınızın üstüne yıkanabilir örtüler serebilirsiniz.

Mobilyalarınızın üstüne yıkanabilir örtüler serebilirsiniz.

Yıkanabilir kılıflar ve örtüler, mobilyalarınızı temiz tutmanın en etkili yollarından biridir. Koltuk, yastık ve minderlerinizi düzenli olarak yıkanabilir kılıflarla kaplayarak temizlik yaparken büyük oranda zaman kazanabilirsiniz. Bu sayede küçük lekeler ve döküntülerle uğraşmadan temiz bir ev ortamı yaratabilirsiniz.

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Depolama alanı olan mobilyalar kullanın.

Depolama alanı olan mobilyalar kullanın.

Depolama alanı olan sehpa, puf ve koltuklar evde dağınıklığı hızlıca toparlamanızı sağlar. Özellikle oyuncaklar, kitaplar ya da battaniyeler için bu mobilyalar büyük kolaylık sunar. Eşyaların ortadan kalkmasıyla zeminleri ve yüzeyleri temizlemek çok daha hızlı ve pratik hale gelir.

Duvar dekorasyonunu sade tutun.

Duvar dekorasyonunu sade tutun.

Duvarlara asılan çok sayıda küçük tablo, zamanla toz toplar ve her birini temizlemek zaman alır. Bunun yerine büyük, sade parçalarla dekorasyon yapmak temizlik sürecini hızlandırır. Ayrıca, sade bir dekorasyon göz yormaz ve odaya ferahlık katar.

Minimalist bir dekorasyon tercih edin.

Minimalist bir dekorasyon tercih edin.

Evinizdeki eşya miktarını azaltmak, hem görünümü sadeleştirir hem de temizliği kolaylaştırır. Minimalist bir tarz benimserseniz, toz birikimi azalır ve temizlik yaparken daha az vakit harcarsınız. Az eşya, az iş demektir!

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