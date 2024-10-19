Uzmanlardan Tüyolar! Kolay Temizlik İçin Evimizi Nasıl Dekore Etmeliyiz?
Uzmanlardan Tüyolar! Kolay Temizlik İçin Evimizi Nasıl Dekore Etmeliyiz?
Ev dekorasyonunda yapacağınız küçük değişikliklerle, temizlik işlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilirsiniz. Doğru mobilya ve malzeme tercihleri, hem temizlik sürecini hızlandırır hem de evin düzenini korumaya yardımcı olur. Peki tam olarak ne yapmalısınız? Detaylar hemen aşağıda. 👇
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Mobilyalarınızı yerden yüksek seçin.
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Kolay temizlenebilir boya tercih edin.
Dayanıklı kumaşlardan yapılmış koltuklar seçin.
Açık raflardan kaçının. Neden mi? 👇
Mobilyalarınızın üstüne yıkanabilir örtüler serebilirsiniz.
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