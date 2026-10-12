Uzmanlara Göre Toksik İlişkiler Tıpkı Bir Beyin Yıkama Gibi İşliyor
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Kötü giden her ilişki toksik sayılmaz ama bazı ilişkiler kişinin kararlarını, arkadaşlarını ve hatta kendine olan güvenini adım adım elinden alır. Uzmanlara göre bu süreç, kapalı grupların üyelerini beyin yıkamayla kendine bağlarken kullandığı yöntemlerle şaşırtıcı biçimde örtüşüyor. İkisinin ortak paydasının adı ise 'zorlayıcı kontrol'. Terapist, psikiyatrist ve psikologlar bu benzerliği gösteren işaretleri tek tek sıraladı. Bu ilişkilerden çıkmanın neden bu kadar zor olduğu da o işaretlerde saklı.
Kaynak: HuffPost
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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