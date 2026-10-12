Uzmanlara Göre Toksik İlişkiler Tıpkı Bir Beyin Yıkama Gibi İşliyor

Bu sürecin ilk durağı hiç de tehlikeli görünmüyor. Kült gruplar üzerine çalışan aile ve evlilik terapisti Rachel Bernstein'a göre kimse bilerek özgürlüğünden vazgeçmiyor. İnsanlar kendilerine sevgi, umut ya da güven vaat eden bir teklife evet diyor; kontrol ise zamanla ve fark edilmeden geliyor.

Kült müdahale uzmanı Ashlen Hilliard da örnekleri sıralıyor: Güvenilir ve şefkatli görünen bir partner, maddi özgürlük vaat eden bir iş fırsatı ya da iç huzur sunan bir topluluk. Hilliard'a göre herkes bu tuzağa düşebilir; manipülatif kişiler tam da bu istekleri kendi çıkarları için kullanıyor.