Uzman İsim İkici El Araba Almak İsteyenlere En Uygun Tarihi Açıkladı
Uzman İsim İkici El Araba Almak İsteyenlere En Uygun Tarihi Açıkladı
Ramazan Bayramı ve bahar aylarında otomobile olan talebin artacağı öngörülüyor. Bu durum fiyatların yükselmesine neden olabilir. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bütçeye uygun araç alımı için vatandaşları acele etmeleri konusunda uyardı. Erkoç,sıfır araç fiyatlarının artışıyla ikinci el pazarında da hareketlilik beklendiğini belirtti.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, araç almayı düşünen vatandaşları yaklaşan Ramazan Bayramı ve bahar aylarında artacak talebe karşı uyardı.
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Otomobil fiyatlarının bu dönemlerde yükselmesini beklediklerini ifade eden Erkoç, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarını, bütçelerine uygun aracı almalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.
Erkoç, İstanbul’un otomobil satışlarında ilk sırada yer aldığını, onu Ankara ve İzmir’in takip ettiğini söyledi. Ayrıca vatandaşların finansmana erişimde zorlandığını, yüksek faiz oranları ve düşük kredi vadelerinin piyasayı olumsuz etkilediğini kaydetti.
Sıfır araç fiyatlarının maliyet artışları ve yüksek faiz oranları nedeniyle yükselebileceğini dile getiren Erkoç, talebin sıfırdan ikinci ele kaymasıyla ikinci el fiyatlarının da artmasını beklediklerini ifade etti.
“Bununla talebin sıfırdan ikinci ele kayacağını ve ikinci elde de fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. ” diyerek vatandaşlara en uygun ikinci el araç alımının şuan olduğunu vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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