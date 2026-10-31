Üzerinde Yürünen Çöp Yığınları Kaldırıldı: Altından Kanal Çıktı

Dakka Kuzey Belediyesi, Paris Kanalı'nı temizlemek için 2 Şubat 2024'te 1.200 gönüllüyle çalışma başlattı. Kanalın bazı bölümleri tamamen, bazı bölümleri kısmen çöple kaplanmıştı. Çöplerin büyük kısmı plastikti.

Belediye Başkanı Atiqul Islam, birkaç gün önce kanalı ziyaret ettiğinde çöplerin üzerinde yürümüştü. Islam, 'Bir zamanlar Paris Kanalı'nda yolcu motorları dolaşırdı. Bugün çorak bir araziye döndü' dedi. Çöpün o kadar yoğun olduğunu, kanalda suyun neredeyse akmadığını söyledi.