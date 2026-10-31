Üzerinde Yürünen Çöp Yığınları Kaldırıldı: Altından Kanal Çıktı
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Bangladeş'te çekilen ve sosyal medyada yeniden yayılan bir video, üzeri çöple kaplanmış bir kanalın temizlenmesini gösteriyor. Görüntüler, başkent Dakka'nın Mirpur semtindeki Paris Kanalı'nda Şubat 2024'te düzenlenen temizliğe ait. Çöpler kaldırılınca altındaki su yeniden ortaya çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Kanaldaki çöp o kadar yoğundu ki üzerinde yürünebiliyordu
Gönüllüler çöpleri kaldırınca kanalın suyu yeniden göründü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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