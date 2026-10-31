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Üzerinde Yürünen Çöp Yığınları Kaldırıldı: Altından Kanal Çıktı

Üzerinde Yürünen Çöp Yığınları Kaldırıldı: Altından Kanal Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 10:00
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Bangladeş'te çekilen ve sosyal medyada yeniden yayılan bir video, üzeri çöple kaplanmış bir kanalın temizlenmesini gösteriyor. Görüntüler, başkent Dakka'nın Mirpur semtindeki Paris Kanalı'nda Şubat 2024'te düzenlenen temizliğe ait. Çöpler kaldırılınca altındaki su yeniden ortaya çıktı.

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Kanaldaki çöp o kadar yoğundu ki üzerinde yürünebiliyordu

Kanaldaki çöp o kadar yoğundu ki üzerinde yürünebiliyordu

Dakka Kuzey Belediyesi, Paris Kanalı'nı temizlemek için 2 Şubat 2024'te 1.200 gönüllüyle çalışma başlattı. Kanalın bazı bölümleri tamamen, bazı bölümleri kısmen çöple kaplanmıştı. Çöplerin büyük kısmı plastikti.

Belediye Başkanı Atiqul Islam, birkaç gün önce kanalı ziyaret ettiğinde çöplerin üzerinde yürümüştü. Islam, 'Bir zamanlar Paris Kanalı'nda yolcu motorları dolaşırdı. Bugün çorak bir araziye döndü' dedi. Çöpün o kadar yoğun olduğunu, kanalda suyun neredeyse akmadığını söyledi.

Gönüllüler çöpleri kaldırınca kanalın suyu yeniden göründü

Gönüllüler çöpleri kaldırınca kanalın suyu yeniden göründü

Dört gruba ayrılan gönüllüler çöpleri kanaldan çıkarmaya başladı. Belediyenin amacı, şehirde sık yaşanan su birikmesinin önüne geçmekti. Videonun son karelerinde temizlenen bölümde suyun aktığı görülüyor.

Belediye, çöpten sonra kanalın üzerindeki kaçak yapıları da kaldırmayı planladı. Kanal kenarında yaşayanlara taşınmaları için bir ay süre verildi. Açılan alanlara yürüyüş yolu, yer kalırsa park yapılması hedeflendi. Islam, 'Kanala çöp atmayı bırakırsanız su birikmesi sorunu da çözülür' dedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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