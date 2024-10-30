Uzay Gemilerine Neden "Gemi" Dendiğini Öğrendiğinizde ''Vay Be'' Diyeceksiniz!

Astor’un kullandığı 'uzay gemisi' terimi dönemin diğer bilim kurgusal eserlerinden farklı olarak bir aracı tanımlamak için denizcilik terminolojisini kullandı. O dönemde uzayda giden bir araca 'uçak' demek için henüz erken olduğu düşünülüyordu. Wright Kardeşler’in havada süzülen araçları için kullandığı 'uçak' terimi Astor’un eserinin yazıldığı dönemde daha yeni bir kavramdı.