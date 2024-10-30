Uzay Gemilerine Neden "Gemi" Dendiğini Öğrendiğinizde ''Vay Be'' Diyeceksiniz!
Uzay Gemilerine Neden "Gemi" Dendiğini Öğrendiğinizde ''Vay Be'' Diyeceksiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim kurgu, tarih boyunca genellikle göz ardı edilen bir tür oldu. 19. yüzyılda edebiyatın birçok alanında önemli eserler çıkmasına rağmen, bilim kurgu ve fantastik edebiyat genellikle yüzeysel ve zayıf hikaye örgülerine sahip olarak değerlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu dönem aynı zamanda insan ruhunu daraltan felaket senaryolarıyla dolu bir dönemdir. Geleceği düşlemek pek çok kişi için uzak bir hayal gibi görünüyordu.
Ancak Sanayi Devrimi'nin getirdiği yenilikler bilim kurgu yazarlarının da ilham almasını sağladı. Bu yazarlar yeni teknolojilerin ve değişen dünya görüşlerinin etkisiyle hayal güçlerini serbest bırakmaya başladılar.
John Jacob Astor IV ve Uzay Gemisi Terimi
Uzay Gemisi Kavramının Ortaya Çıkışı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce 1865 yılında Jules Verne’in "Ay’a Seyahat" adlı eserinde kullanılan "Projectile" terimi bugün kullandığımız rokete yakın bir anlam taşırken, 1879 yılında "Spaceship Earth" kavramı Dünya’nın sınırlı kaynaklarla uzayda yolculuğunu tanımlıyordu.
Uzay gemileri denizcilik terminolojisinden bolca etkilendi. Bugün uzay araştırmalarında kullanılan pek çok terim Amerikan terminolojisinden türetildi. "Astronot" kelimesi İngilizce’de "yıldız denizcisi" anlamına geliyor.
Uzay gemilerine dair diğer terimler örneğin port (liman), kabin, güverte gibi kavramlar da doğrudan denizcilikten geliyor. Kısacası uzay gemisi kavramı John Jacob Astor IV’ün öncülüğünde denizcilik terimlerinden ilham alarak ortaya çıktı.
Uzayda yolculuk eden araçların işlevselliği ve bu alandaki benzerlikler de denizcilik terminolojisinin kullanılmasını anlamlı kılıyor. Sizce de çok ilginç değil mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın