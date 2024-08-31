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Uyurken, Çalışırken, Sohbet Ederken Arkadan Çalmaya Devam Edecek 13 Eşsiz Kanal

etiket Uyurken, Çalışırken, Sohbet Ederken Arkadan Çalmaya Devam Edecek 13 Eşsiz Kanal

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:01

Bazen müzik listelerimizi dinlemekten sıkılıyor veya şarkıları değiştirmeye üşeniyoruz. İşte tam böyle anlarda imdadımıza koşan kanallar var. İster 2 ister 12 saatlik versiyonları seçerek sakin, rahatlatıcı veya keyif veren müzikler dinleyebiliyoruz. E hazırsanız bu kanalları keşfedelim!

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1. Enlightenment Meditation Music

2. Soothing Relaxation

3. Chillout Music

4. 10 Hours Music

5. YellowBrickCinema

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6. Body Mind Zone

7. Rain Sound Natural

8. Celtic Music World

9. Music For Your Day

10. Soothing Sonata

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11. Quiet Quest

12. Lofi Girl

13. Music Chill

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