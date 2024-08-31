Uyurken, Çalışırken, Sohbet Ederken Arkadan Çalmaya Devam Edecek 13 Eşsiz Kanal
Uyurken, Çalışırken, Sohbet Ederken Arkadan Çalmaya Devam Edecek 13 Eşsiz Kanal
Bazen müzik listelerimizi dinlemekten sıkılıyor veya şarkıları değiştirmeye üşeniyoruz. İşte tam böyle anlarda imdadımıza koşan kanallar var. İster 2 ister 12 saatlik versiyonları seçerek sakin, rahatlatıcı veya keyif veren müzikler dinleyebiliyoruz. E hazırsanız bu kanalları keşfedelim!
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1. Enlightenment Meditation Music
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2. Soothing Relaxation
3. Chillout Music
4. 10 Hours Music
5. YellowBrickCinema
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6. Body Mind Zone
7. Rain Sound Natural
8. Celtic Music World
9. Music For Your Day
10. Soothing Sonata
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