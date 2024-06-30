Uyku Tutmadığında Ninni Etkisi Yaratacak 14 Sakin Şarkı
Uyku Tutmadığında Ninni Etkisi Yaratacak 14 Sakin Şarkı
Bazen uyku bir türlü gelmez... Kafamızda dönen düşünceler, bitmeyen planlar derken, gözlerimiz tavana dikilir ve zaman geçmek bilmez. İşte tam da böyle geceler için, sizi nazikçe uykuya çekecek bir liste hazırladık!
Hadi, pijamalarınızı giyin, battaniyenize sarılın ve bu sakin melodilerle uykuya dalmanın keyfini çıkarın. Tatlı rüyalar! 🌙🛏️💤
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1. Fly Me to the Moon
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2. Remembrance (Official Music Video)
3. Nilipek. - Gözleri Aşka Gülen
4. The Night We Met
5. Evgeny Grinko - Epilogue
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6. Coldplay - Sparks
7. Home
8. Vienna
9. Apocalypse
10. To Build A Home
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