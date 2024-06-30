Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Uyku Tutmadığında Ninni Etkisi Yaratacak 14 Sakin Şarkı

etiket Uyku Tutmadığında Ninni Etkisi Yaratacak 14 Sakin Şarkı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 11:16

Bazen uyku bir türlü gelmez... Kafamızda dönen düşünceler, bitmeyen planlar derken, gözlerimiz tavana dikilir ve zaman geçmek bilmez. İşte tam da böyle geceler için, sizi nazikçe uykuya çekecek bir liste hazırladık!

Hadi, pijamalarınızı giyin, battaniyenize sarılın ve bu sakin melodilerle uykuya dalmanın keyfini çıkarın. Tatlı rüyalar! 🌙🛏️💤

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Fly Me to the Moon

2. Remembrance (Official Music Video)

3. Nilipek. - Gözleri Aşka Gülen

4. The Night We Met

5. Evgeny Grinko - Epilogue

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Coldplay - Sparks

7. Home

8. Vienna

9. Apocalypse

10. To Build A Home

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Runaway

12. Lights Are On

13. Orlando Kallen - Moonlight (Official Music Video)

14. Your Mess is Mine - Heroe

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın