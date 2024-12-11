onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Uygun Süpürge Seçimi Nasıl Yapılır?

etiket Uygun Süpürge Seçimi Nasıl Yapılır?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 11:46

Gün geçtikçe yenilenen süpürgelerin özellikleri bizi her seferinde şoka sokuyor ve hangisini tercih yapmalıyız konusuna gelince de aklımız oldukça karışıyor. Fakat şundan eminiz ki uygun süpürge seçimi yaparken süpürgede mutlaka olması gereken 10 tane özellik var. Bunlar ise şu şekilde 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Etkili ve güçlü bir şekilde tek seferde tozları toplayabilen bir süpürge olmalı!

1. Etkili ve güçlü bir şekilde tek seferde tozları toplayabilen bir süpürge olmalı!

Evi temizlerken aynı yerin tekrar tekrar üstünden geçmek hem enerji hem de vakit kaybı oluyor. Bu yüzden kullanacağınız süpürgenin tek seferde bütün tozları jilet gibi temizleyebilmesi oldukça önemli! Süpürge seçimi yaparken bu özelliğe mutlaka dikkat edin.

2. Aynı anda hem silip hem süpüren bir süpürge evi tertemiz yapar!

Hem evi süpür daha sonra viledayla üstünden geç, kurumasını bekle derken ohoo bir dünya iş! 🤯 Seçeceğiniz süpürgenin hem ıslak hem kuru bir şekildde evi temizleyebiliyor olması temizlik yaparken işinize çok yarar. Eski tip temizleme yöntemlerinden tek bir cihaz ile kurtulabilirsiniz.

3. Kolay bir şekilde ayarlanabilmesi temizlik sırasında sizi uğraştırmaz.

3. Kolay bir şekilde ayarlanabilmesi temizlik sırasında sizi uğraştırmaz.

Süpürgenizi de telefonunuz kadar kolay bir ekrandan kontrol etmek, temizlik sırasında size vakit kaybettirmez. İhtiyacınız olan tüm bilgilere tek tuşla ulaşmanız ve eş zamanlı bilgi alma özelliği olması temizliğinizi daha pratik hale getirir.

4. Aynı anda birden fazla işlev yapabilmesi bir artıdır.

Yerdeki kirler her zaman çok basit çıkan kirler olmuyor. Öyle bir süpürge seçmelisiniz ki her inatçı lekeyi tek seferde kolayca çıkartabilmeli. Bu sayede elinize bir bez alıp yerleri ovalamanıza da gerek kalmaz. Bu noktada emiş gücünün ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.

5. Bel ağrısı yaşamamak için süpürürken eğilmediğiniz bir tercih yapmalısınız.

5. Bel ağrısı yaşamamak için süpürürken eğilmediğiniz bir tercih yapmalısınız.

Süpürge seçerken sizi yormayacak ve belinizi ağrıtmayacak bir tercih yapmalısınız. Eğer temizlikten sonra bel ağrıları yaşıyorsanız, tercihinizi dik süpürgeden yana kullanın. Dik süpürgelerin konforlu yanı sayesinde temizlik yapmak sizin için bir kabus olmaktan çıkacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Evin her noktasına erişebilmeli!

6. Evin her noktasına erişebilmeli!

Her mobilyanın altına kolayca girebilen bir süpürge seçimi temizlik esnasında işinizi oldukça kolaylaştırır. Her türlü zeminde derin noktalara erişebilme özelliği sayesinde, evinizin tüm köşeleri tertemiz olur.

7. Kendi kendini temizleyen süpürge çoktan üretilmiş!

7. Kendi kendini temizleyen süpürge çoktan üretilmiş!

Temizliğiniz bittikten sonra Aqua Trio 9000'i şarj istasyonuna yerleştirin ve otomatik kendi kendini temizleme işini başlatın. İşlem tamamlandığında bütün parçalarını temizlemiş ve bir sonraki temizliğe hazır hale getirmiş olacak!

8. Şarjının uzun süre dayanması sizi yarı yolda bırakmaz!

8. Şarjının uzun süre dayanması sizi yarı yolda bırakmaz!

Temizliği yarım bırakıp, süpürgenizi şarja takmaya gittiğinizi düşünün! Düşünmesi bile oldukça sinir bozucu. Bu yüzden seçeceğiniz süpürgenin şarjının ne kadar dayandığına mutlaka dikkat edin.

9. Yüksek alanlar için el tipi süpürgeye anında dönüşmesi büyük bir dertten kurtarır.

9. Yüksek alanlar için el tipi süpürgeye anında dönüşmesi büyük bir dertten kurtarır.

Sadece büyük temizliklerde değil, evin herhangi yüksek bir köşesini süpürmeniz gerektiğinde süpürgenizin el tipi bir süpürgeye dönüşmesi oldukça kullanışlı olur. Döşeme, raf ve masaların üstündeki bütün tozları tek bir kırıntı kalmayıncaya dek anında temizleyebilmelisiniz.

10. Evinizde ne tür bir zemin olursa olsun hepsinde aynı işlevle çalışabilmeli...

10. Evinizde ne tür bir zemin olursa olsun hepsinde aynı işlevle çalışabilmeli...

Evinizde nasıl bir zemin olursa olsun her zeminde aynı emiş gücüyle çalışabilen bir süpürge tercihinde, başlık değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Her zeminde full güçte çalışmalı ve kurumuş lekeleri bile kolaylıkla çıkarabilmeli...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın