Küresel Finans Sistemini Ayakta Tutan Ama Çoğumuzun Adını Bilmediği 7 Kurum

Küresel finans sisteminin en önemli kurumlarından biri! İsviçre'nin Basel kentinde bulunan bu kurum, halk arasında çok az konuşuluyor... Oysa merkez bankaları arasında iş birliğini destekleyen ve finansal istikrar konusunda çalışmalar yürüten bir kurumdur.

Yani merkez bankalarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı uluslararası bir merkez olarak düşünün. Ama BIS, tek başına faiz oranları belirleyen ya da bütün merkez bankalarına emir veren bir kurum değil! Burada finansal sistemlerin daha uyumlu ve dayanıklı hâle gelmesi adına iş birliğine zemin hazırlanıyor.