Küresel Finans Sistemini Ayakta Tutan Ama Çoğumuzun Adını Bilmediği 7 Kurum
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Gün içinde bankalardan para çekiyor, internet üzerinden alışveriş yapıyor, döviz kurlarını takip ediyor ya da ülkelerin ekonomik durumları hakkında bir şeyler okuyoruz. Peki, bütün bu işlemlerin arkasında dünya ekonomisinin çalışmasına yardımcı olan kurumlara baktınız mı?
Gelin, birlikte bakalım!
1. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)
2. Uluslararası Para Fonu (IMF)
3. Dünya Bankası
4. Finansal İstikrar Kurulu (FSB)
5. Basel Bankacılık Denetim Komitesi
6. Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI)
7. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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