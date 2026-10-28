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Küresel Finans Sistemini Ayakta Tutan Ama Çoğumuzun Adını Bilmediği 7 Kurum

etiket Küresel Finans Sistemini Ayakta Tutan Ama Çoğumuzun Adını Bilmediği 7 Kurum

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.10.2026 - 17:01
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Gün içinde bankalardan para çekiyor, internet üzerinden alışveriş yapıyor, döviz kurlarını takip ediyor ya da ülkelerin ekonomik durumları hakkında bir şeyler okuyoruz. Peki, bütün bu işlemlerin arkasında dünya ekonomisinin çalışmasına yardımcı olan kurumlara baktınız mı? 

Gelin, birlikte bakalım!

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1. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)

1. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)

Küresel finans sisteminin en önemli kurumlarından biri! İsviçre'nin Basel kentinde bulunan bu kurum, halk arasında çok az konuşuluyor... Oysa merkez bankaları arasında iş birliğini destekleyen ve finansal istikrar konusunda çalışmalar yürüten bir kurumdur. 

Yani merkez bankalarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı uluslararası bir merkez olarak düşünün. Ama BIS, tek başına faiz oranları belirleyen ya da bütün merkez bankalarına emir veren bir kurum değil! Burada finansal sistemlerin daha uyumlu ve dayanıklı hâle gelmesi adına iş birliğine zemin hazırlanıyor.

2. Uluslararası Para Fonu (IMF)

2. Uluslararası Para Fonu (IMF)

IMF dediğimiz zaman çoğunuzun aklına ekonomik kriz yaşayan ülkelere verilen krediler geliyor olabilir. Ama bu kurumun görevi sadece finansman sağlamak değil. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik durumlarını izler, politika önerileri oluşturur ve teknik açıdan destek verir. 

Eğer bir ülke dış borçlarını ödemekte zorlanıyorsa, döviz rezervlerinde azalma ya da uluslararası piyasalarda uygun koşullarla borçlanamama gibi sorunlar yaşıyorsa IMF devreye girebilir. Belirli koşullar çerçevesinde finansal destek sağlayabilir ve ekonomik programların hazırlanmasına yardımcı olabilir. Bunların karşılığındaysa destek isteyen ülkeden bütçe politikaları, para politikası ya da ekonomik reformlar konusunda belirli adımlar atması istenir.

3. Dünya Bankası

3. Dünya Bankası

Bu kurum özellikle kalkınma projelerine finansman sağlamak, ülkelerin ekonomik kapasitelerini güçlendirmek ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösterir. 

Mesela bir ülke ulaşım altyapısını geliştirmek, eğitim hizmetlerini iyileştirmek ya da temiz suya erişimi artırmak istiyorsa Dünya Bankası Grubu'nun kuruluşlarından destek alabilir. Kamu hizmetlerini geliştirirken aynı zamanda ekonomik üretkenlik ve istihdam üzerinde de etkili olan bir kurumdur.

4. Finansal İstikrar Kurulu (FSB)

4. Finansal İstikrar Kurulu (FSB)

Bu kurum, uluslararası finans sistemini tehdit edebilecek riskleri inceler. Ülkelerin finansal otoriteleri arasında koordinasyonu destekler. Yani amacı, finansal sistemin ciddi ekonomik şoklara karşı dayanıklı olmasını sağlamak. 

Küresel finans piyasalarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir düşünün. Büyük bir finans kuruluşunda ciddi bir sorun yaşanırsa bu sadece faaliyet gösterdiği ülkeyi değil, aynı zamanda onunla iş yapan bankaları, yatırımcıları ve şirketleri de etkiler. FSB bu tür sistemik riskleri değerlendirerek finansal düzenlemeler konusunda iş birliklerini teşvik ediyor.

5. Basel Bankacılık Denetim Komitesi

5. Basel Bankacılık Denetim Komitesi

Kurumun amacı, bankacılık sisteminin güvenliğini güçlendirerek uluslararası standartları geliştirmek. Peki, bu durum bizim günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Bir banka müşterisine kredi verirken sadece ne kadar para kazandığına bakmaz. Olası zararları karşılayabilecek mali güce sahip olup olmadığını da değerlendirir. 

Basel standartları, bankaların sermaye yeterliliği ve risk yönetimi gibi konularda sağlam bir yapıya sahip olmasını ister. Bankaların kredi verme ve risk alma davranışları üzerinde etkili olan kuralları vardır. Yani biz doğrudan fark etmesek de bankacılık sisteminin güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya katkıda bulunan bir yapıdır.

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6. Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI)

6. Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI)

Ödeme sistemleri, takas ve finansal işlemlerin sonuçlandırılması gibi alanlarda uluslararası standartların geliştirilmesini sağlayan bir kurum! Telefonunuzdan başka bir bankadaki kişiye para gönderdiğinizi düşünün. Bu işlemlerin sıkıntısız bir şekilde gerçekleşebilmesi için sadece bankaların değil, aynı zamanda ödemeleri ileten, doğrulayan ve sonuçlandıran sistemlerin de güvenilir olması gerekir. 

Altyapıda yaşanabilecek bir aksaklık, bireylerden büyük şirketlere kadar çok sayıda tarafı etkileyebilir. CPMI, bu sistemlerin risklerini azaltarak ülkeler arasında uyumlu uygulamalar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

7. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)

7. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)

Menkul kıymet piyasalarını denetleyen düzenleyici kurumların bir araya gelip iş birliği yapmasını sağlayan bir kurum! Burada amaç, ortak ilkeler ve politika önerileri geliştirilerek yatırımcıların korunmasını ve piyasaların şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak. 

Hemen bir örnekle açıklayalım. Bir şirketin hisselerini satın aldığınız zaman o şirket hakkında doğru ve yeterli bilgiye erişebilmeniz gerekiyor. Şirketler yanıltıcı açıklamalar yaparsa ya da bazı yatırımcılar diğerlerinden önce önemli bilgilere ulaşırsa piyasalara duyulan güven zedelenir. IOSCO, bu tür sorunların önlenmesine yardımcı olacak düzenleme ilkelerinin geliştirilmesini destekliyor.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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