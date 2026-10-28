Cebinizdeki Cüzdan Tamamen Dijitalleşiyor: İlk Test Edileceği Yer Belli Oldu!
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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda dijital dönüşüme dair dikkat çeken bir adım yer aldı. Temel kimlik ve diploma belgelerini tek yerde toplayan ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk prototipi gelecek yıl geliştirilecek. Cüzdanı ilk olarak kamu çalışanları kullanacak. Sistem, önce pilot bir yükseköğretim kurumunda denenecek.
Ulusal dijital kimlik cüzdanı için 2027'ye işaret edildi. İlk test edileceği yer kamu kurumları olacak.
e-Devlet'te 1.130 kurumun 9.436 hizmeti sunuluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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