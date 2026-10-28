Cebinizdeki Cüzdan Tamamen Dijitalleşiyor: İlk Test Edileceği Yer Belli Oldu!

Anadolu Ajansı'nın programdan derlediği bilgilere göre çalışmanın merkezinde, temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal bir dijital kimlik cüzdanı yer alıyor. Prototipin öncelikli kullanıcıları kamu çalışanları olacak. Kimliğini ve diplomasını farklı belgelerle ayrı ayrı kanıtlamak zorunda kalan çok sayıda kişi, bu işlemleri tek bir dijital çatı altında yapabilecek.

Prototip önce pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Böylece sistemin gerçek kullanım koşullarında nasıl çalıştığı görülecek, olası aksaklıklar geniş kitlelere ulaşmadan önce giderilebilecek.

Çalışmayı Siber Güvenlik Başkanlığı yürütecek. İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da sürece katkı verecek.