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Cebinizdeki Cüzdan Tamamen Dijitalleşiyor: İlk Test Edileceği Yer Belli Oldu!

Cebinizdeki Cüzdan Tamamen Dijitalleşiyor: İlk Test Edileceği Yer Belli Oldu!

memur e-devlet kimlik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 17:07
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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda dijital dönüşüme dair dikkat çeken bir adım yer aldı. Temel kimlik ve diploma belgelerini tek yerde toplayan ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk prototipi gelecek yıl geliştirilecek. Cüzdanı ilk olarak kamu çalışanları kullanacak. Sistem, önce pilot bir yükseköğretim kurumunda denenecek.

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Ulusal dijital kimlik cüzdanı için 2027'ye işaret edildi. İlk test edileceği yer kamu kurumları olacak.

Ulusal dijital kimlik cüzdanı için 2027'ye işaret edildi. İlk test edileceği yer kamu kurumları olacak.

Anadolu Ajansı'nın programdan derlediği bilgilere göre çalışmanın merkezinde, temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal bir dijital kimlik cüzdanı yer alıyor. Prototipin öncelikli kullanıcıları kamu çalışanları olacak. Kimliğini ve diplomasını farklı belgelerle ayrı ayrı kanıtlamak zorunda kalan çok sayıda kişi, bu işlemleri tek bir dijital çatı altında yapabilecek.

Prototip önce pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Böylece sistemin gerçek kullanım koşullarında nasıl çalıştığı görülecek, olası aksaklıklar geniş kitlelere ulaşmadan önce giderilebilecek.

Çalışmayı Siber Güvenlik Başkanlığı yürütecek. İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları da sürece katkı verecek.

e-Devlet'te 1.130 kurumun 9.436 hizmeti sunuluyor.

e-Devlet'te 1.130 kurumun 9.436 hizmeti sunuluyor.

Program yalnızca dijital kimlik cüzdanıyla sınırlı kalmıyor. e-Devlet tarafında ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarını öne çıkaran, birbiriyle bütünleşik hizmetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Belediye hizmetlerinin standardizasyonu da plan dahilinde.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1.130 kurum ve kuruluşun toplam 9.436 hizmeti vatandaşa sunuluyor.

Programa dayanan diğer haberlere göre 2027 için e-Devlet'te kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Bu rakamlar, kamu hizmetlerinin giderek daha fazla mobil ve dijital kanallara taşındığını gösteriyor. Kamu çalışanlarıyla başlayacak dijital kimlik cüzdanı da bu büyüme planının en görünür parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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