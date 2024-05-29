Usta Oyuncudan Korkutan Haber: Kadir İnanır Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Usta Oyuncudan Korkutan Haber: Kadir İnanır Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı. Ekol TV'nin özel haberine göre; usta oyuncunun doktorlarından açıklama bekleniyor...
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24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'ın beynine pıhtı attığı açıklanmıştı.
Operasyonlardan sonra entübe edilen, ardından yoğun tedavi gören usta sanatçıdan yeniden hayranlarını üzen bir haber geldi.
EKOL TV'nin haberine göre; Beykoz'daki evinde sağlık problemi yaşayan İnanır, Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Acil olarak tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın henüz sağlık durumuyla hakkında bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen saatlerde doktorlardan açıklama bekleniyor.
Kadir İnanır'ın eşi Jülide Kural'ın ise "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
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