Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et!
Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et!
Bugüne kadar birçok unutulmaz ünlü magazin olayına şahitlik ettik. Peki sen bu olayların hangi ünlüye ait olduğunu hatırlıyor musun?
Onedio videosuna konuk olma ve soruları cevaplama sırası sende.
Haydi teste!
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Sence bu haber, hangi ünlüye ait?
Peki tuvalet penceresine sıkışan kimdi?
Ricky Martin'in poposuna elleyen kimdi?
Köpeği Gülben Ergen'i duyunca çıldıran ünlü isim ise...
Kaç soruya doğru cevap verdin?
Bakalım Ondio yarışmacıları kaç soruya doğru cevap verdi!
Videomuzu izlemeyi unutma!
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Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et 😂 Seren Serengil vs Gülben Ergen 😂 #shortsvideo #shorts
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