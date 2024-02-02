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Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et!

Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 19:45

Bugüne kadar birçok unutulmaz ünlü magazin olayına şahitlik ettik. Peki sen bu olayların hangi ünlüye ait olduğunu hatırlıyor musun?

Onedio videosuna konuk olma ve soruları cevaplama sırası sende. 

Haydi teste!

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Sence bu haber, hangi ünlüye ait?

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Videomuzu izlemeyi unutma!

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Unutulmaz Ünlü Magazin Olaylarını Tahmin Et 😂 Seren Serengil vs Gülben Ergen 😂 #shortsvideo #shorts

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