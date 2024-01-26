Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et!
Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et!
Ünlülerin dövmelerini tahmin etmeye var mısın?
Biz Özgür Uysal'a sorduk, neredeyse hepsine doğru cevap verdi!
Sıra sende! 👇🏻
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Bu sırt dövmesi kime ait?
Peki ya bu kol dövmesi?
Burada bir ipucu saklı!
Bunu tanıyor olabilirsin.
Peki ya bu dövme kimin?
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Dudak içi dövmesi...Hem de K!
Peki ya bu ayak dövmesi kime ait?
Kaç soruya doğru cevap verdin?
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Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et 😂 Özgür Uysal Yarışıyor 😂 #shortsvideo #shorts
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