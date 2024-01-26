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Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et!

Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 17:46

Ünlülerin dövmelerini tahmin etmeye var mısın?

Biz Özgür Uysal'a sorduk, neredeyse hepsine doğru cevap verdi!

Sıra sende! 👇🏻

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Bu sırt dövmesi kime ait?

Bu sırt dövmesi kime ait?

Peki ya bu kol dövmesi?

Peki ya bu kol dövmesi?

Burada bir ipucu saklı!

Burada bir ipucu saklı!

Bunu tanıyor olabilirsin.

Bunu tanıyor olabilirsin.

Peki ya bu dövme kimin?

Peki ya bu dövme kimin?
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Dudak içi dövmesi...Hem de K!

Dudak içi dövmesi...Hem de K!

Peki ya bu ayak dövmesi kime ait?

Peki ya bu ayak dövmesi kime ait?

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Aşağıdan videomuzu izlemeyi ve yorum yapmayı unutma!

Bu Dövme Hangi Ünlünün Tahmin Et 😂 Özgür Uysal Yarışıyor 😂 #shortsvideo #shorts

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