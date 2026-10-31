Ata Demirer, Yeni Filmi Pervaneler'in Nasıl Ortaya Çıktığını Açıkladı

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Pervaneler'in çekimlerinde sona yaklaşıldı. 28 Eylül'de kamera karşısına geçen ekip, Ayvalık'taki sette basın mensuplarını ağırladı.

Demirer burada filmin doğuşuna dair dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Ünlü isme göre Pervaneler'in hikâyesi bir anda değil, üç-dört yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı.

Peki süreç nasıl başladı? Demirer'in anlattığına göre işin başında hikâye değil, karakter vardı: 'Önce bir karakter doğuyor ve birkaç yıl kendi aramızda bizi eğlendiriyor.'

Yıllarca ekibin kendi arasında yaşayan bu karakterin etrafına hikâye ancak daha sonra örüldü. Demirer, Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını temmuz ayında doğum gününde sosyal medyadan duyurmuştu.