article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ata Demirer, Yeni Filmi Pervaneler'in Nasıl Ortaya Çıktığını Açıkladı

Ata Demirer, Yeni Filmi Pervaneler'in Nasıl Ortaya Çıktığını Açıkladı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 10:05 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 10:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ata Demirer, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek yeni filmi Pervaneler’in hikâyesinin üç-dört yılda şekillendiğini açıkladı. Ayvalık’taki sette basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirer, işin başında bir karakter olduğunu söyledi. Bu karakter yıllarca ekibin kendi arasında yaşamış, hikâye ise sonradan kurulmuş. Hakan Algül’ün yönettiği film, ikilinin birlikte imza attığı sekizinci yapım olacak.

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ata Demirer, Pervaneler'in hikâyesinin üç-dört yıllık bir süreçte şekillendiğini açıkladı.

Ata Demirer, Pervaneler'in hikâyesinin üç-dört yıllık bir süreçte şekillendiğini açıkladı.

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Pervaneler'in çekimlerinde sona yaklaşıldı. 28 Eylül'de kamera karşısına geçen ekip, Ayvalık'taki sette basın mensuplarını ağırladı.

Demirer burada filmin doğuşuna dair dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Ünlü isme göre Pervaneler'in hikâyesi bir anda değil, üç-dört yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı.

Peki süreç nasıl başladı? Demirer'in anlattığına göre işin başında hikâye değil, karakter vardı: 'Önce bir karakter doğuyor ve birkaç yıl kendi aramızda bizi eğlendiriyor.'

Yıllarca ekibin kendi arasında yaşayan bu karakterin etrafına hikâye ancak daha sonra örüldü. Demirer, Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını temmuz ayında doğum gününde sosyal medyadan duyurmuştu.

Hikâyenin tamamı Ayvalık'ta geçiyor, film Ata Demirer'in kariyerindeki dokuzuncu sinema filmi olacak.

Hikâyenin tamamı Ayvalık'ta geçiyor, film Ata Demirer'in kariyerindeki dokuzuncu sinema filmi olacak.

Yönetmen Hakan Algül de filme dair merak edilen bir detayı netleştirdi. Algül'ün açıklamasına göre Pervaneler'in hikâyesinin tamamı Ayvalık'ta geçiyor. Demirer'in senaryo çalışmalarını Bozcaada'da sürdürdüğü biliniyordu, kamera ise bu kez Ayvalık'a çevrildi.

Pervaneler, Demirer'in kariyerindeki dokuzuncu film olarak kayda geçecek. Üstelik film, Demirer ile Algül'ün birlikte imza attığı sekizinci yapım.

İkilinin önceki yedi filmi Türkiye'de toplam 14 milyon 647 bin 50 seyirciye ulaştı. Eyyvah Eyvah ile başlayan bu ortaklık, Pervaneler ile yeni bir halka ekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın