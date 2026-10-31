Ata Demirer, Yeni Filmi Pervaneler'in Nasıl Ortaya Çıktığını Açıkladı
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Ata Demirer, 8 Ocak 2027'de vizyona girecek yeni filmi Pervaneler’in hikâyesinin üç-dört yılda şekillendiğini açıkladı. Ayvalık’taki sette basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirer, işin başında bir karakter olduğunu söyledi. Bu karakter yıllarca ekibin kendi arasında yaşamış, hikâye ise sonradan kurulmuş. Hakan Algül’ün yönettiği film, ikilinin birlikte imza attığı sekizinci yapım olacak.
KAYNAK: Box Office
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Ata Demirer, Pervaneler'in hikâyesinin üç-dört yıllık bir süreçte şekillendiğini açıkladı.
Hikâyenin tamamı Ayvalık'ta geçiyor, film Ata Demirer'in kariyerindeki dokuzuncu sinema filmi olacak.
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