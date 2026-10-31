Sağanakta Tekerlekli Sandalyedeki Arkadaşına Yardıma Koşan Yusuf'a Ödül!

Kahta'daki Bölükyayla İlkokulu'nda öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için okul bahçesinde prova yapıyordu. Bu sırada aniden sağanak yağış başladı ve öğrenciler okul binasına koştu.

Yağmurun altında kalan ve engelli rampasını çıkmakta zorlanan tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ü fark eden Yusuf ise geri döndü. Yusuf, arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba gösterdi. O anlar bir telefon kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.