Sağanakta Tekerlekli Sandalyedeki Arkadaşına Yardıma Koşan Yusuf'a Ödül!
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan an, sosyal medyada binlerce kişinin yüreğini ısıttı. 29 Ekim provası sırasında bastıran sağanakta herkes okula koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yalnız bırakmadı. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerin ardından okul yönetimi de Yusuf'u ödüllendirdi.
İşte detaylar.
29 Ekim Provasında Sağanak Bastırdı
Yusuf Ayın Öğrencisi Seçildi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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