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Yaşam
Sağanakta Tekerlekli Sandalyedeki Arkadaşına Yardıma Koşan Yusuf'a Ödül!

Sağanakta Tekerlekli Sandalyedeki Arkadaşına Yardıma Koşan Yusuf'a Ödül!

Adıyaman
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 10:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan an, sosyal medyada binlerce kişinin yüreğini ısıttı. 29 Ekim provası sırasında bastıran sağanakta herkes okula koşarken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yalnız bırakmadı. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerin ardından okul yönetimi de Yusuf'u ödüllendirdi. 

İşte detaylar. 

İHA

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29 Ekim Provasında Sağanak Bastırdı

29 Ekim Provasında Sağanak Bastırdı

Kahta'daki Bölükyayla İlkokulu'nda öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için okul bahçesinde prova yapıyordu. Bu sırada aniden sağanak yağış başladı ve öğrenciler okul binasına koştu.

Yağmurun altında kalan ve engelli rampasını çıkmakta zorlanan tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ü fark eden Yusuf ise geri döndü. Yusuf, arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba gösterdi. O anlar bir telefon kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yusuf Ayın Öğrencisi Seçildi

Yusuf Ayın Öğrencisi Seçildi

Yusuf'un bu davranışı okul yönetimi tarafından da fark edildi. Okulda yapılan yıllık eğitim değerlendirme toplantısında, Yusuf'un 'ayın öğrencisi' seçilerek ödüllendirilmesine karar verildi.

Bazen en büyük kahramanlıklar, minicik ellerden gelir!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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