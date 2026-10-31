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Kurumsal İşletmeler ve KOBİ'ler İçin Kesintisiz Verimlilik Sunan Sistemler

Kurumsal İşletmeler ve KOBİ'ler İçin Kesintisiz Verimlilik Sunan Sistemler

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
31.10.2026 - 10:01
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Casper Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri; şık ekranları, Windows 11 destekleri ve klavye-mouse setleriyle ofise 'masaya koy, aç, çalış' kolaylığı getiren hepsi bir arada (All in One) bilgisayarlar.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Kurumsal işletmeler ve KOBİ'ler için kurulumu kolay, ekranı kaliteli ve zorlu ortamlara dayanıklı bir masaüstü arıyorsan Casper'ın hepsi bir arada (All in One) modelleri Casper Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900 öne çıkıyor. Geniş çalışma alanı isteyenler için Nirvana A870 ve Nirvana A970 modelleri 27 inç 2K QHD IPS ekran ve 3.1MP gizlenebilir kamerayla gelirken; daha kompakt ve ergonomik bir kullanım arayanlar için Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri 23.8 inç FHD IPS ekran, 2.1MP kamera ve ayarlanabilir pivot stant ile sunuluyor. Dört model de Dolby Audio hoparlör ve klavye-mouse setiyle geliyor; stoktaki tüm varyantlarda Windows 11 Home ya da Pro yüklü. Casper'ın paylaştığı test değerlerine göre cihazlar zorlu sıcaklık (-20°C / 60°C) ve toz testlerinden başarıyla geçirilmiş durumda; üstelik Nirvana A800 ve Nirvana A900 serisi MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de stokta görünen güncel seçeneklere göre 23.8 inçlik Nirvana A800 modeli 45.258 TL'den, dokunmatik ekran opsiyonu sunabilen A900 ise 49.000 TL'den başlıyor. 27 inç ekranlı A870'in giriş konfigürasyonu 51.018 TL, Nirvana A970'in ise 54.880 TL civarında. Evden çalışanlar, ekranını istediği açıya ayarlayıp standart işlerini halletmek isteyenler Nirvana A800 ve Nirvana A900'e; ofise toplu alım yapan, dev ekranda çoklu tablo ve grafik işleyen KOBİ'ler ise Nirvana A870 ve Nirvana A970 varyantlarına bakabilir.

Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970, 27 inç 2K ekranı ve tek gövdesiyle ofis masasını sadeleştiren hepsi bir arada bilgisayarlar

Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970, 27 inç 2K ekranı ve tek gövdesiyle ofis masasını sadeleştiren hepsi bir arada bilgisayarlar

Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 nedir, KOBİ'ler için neden mantıklı?

Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970, ekranı, işlemcisi, kamerası ve hoparlörü tek gövdede toplayan 27 inçlik All in One (hepsi bir arada) bilgisayarlar. Ayrı kasa, ayrı monitör ve ayrı kamera almak yerine masaya tek ürün koyuyorsun; klavye-mouse seti de pakette geliyor. Ofiste her masa için kurulum ve kablo işi azalıyor, çünkü bileşenlerin hepsi aynı gövdede.

İki modelde ortak olan temel paket şöyle:

  • Ekran: 27 inç QHD (2K) IPS, 300 nit parlaklık, çerçevesiz tasarım

  • İşlemci seçenekleri: Series 2 Intel Core 5 210H, 13. nesil Intel Core i7-13620H ve Series 2 Intel Core Ultra 7 255H (45W'a kadar işlemci desteği)

  • Bellek ve depolama: Varyanta göre 8GB-32GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB-2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

  • Toplantı donanımı: Gizlenebilir (bas-çıkar) 3.1MP FHD+ kamera, Dolby Audio destekli 2x3W hoparlör

  • Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, yan tarafta USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C ve USB 3.0 Type-A

  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

45 bin TL bütçeyle hangi Casper All in One alınır?

45 bin TL bütçeyle Casper Nirvana serisinde en yakın seçenek, 51.018 TL'lik Casper Nirvana A870 Intel Core 5 210H / 8GB RAM / 500GB SSD / Windows 11 Home varyantı. Bu fiyat 45 bin TL'nin 6.018 TL (yaklaşık %13) üzerinde. 42-50 bin TL aralığında arayanlar için aynı model üst sınırı yalnızca 1.018 TL (yaklaşık %2) aşıyor. Nirvana A970'in aynı donanımlı giriş varyantı ise 54.880 TL. Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği olduğunu da hesaba katabilirsin.

Casper Nirvana A800 ve A900 ile Ergonomi, Askeri Sınıf Dayanıklılık ve Yapay Zeka Desteği Bir Arada

Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900 kurumsal işletmeler için neden avantajlı?

Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900, 23.8 inç FHD IPS ekranları ve sadece 13,5 mm inceliğindeki çerçevesiz tasarımlarıyla ofis masalarında minimum yer kaplayarak maksimum verim sunan All in One cihazlardır. Bu serinin KOBİ'ler için en büyük artılarından biri üst düzey ergonomisidir. Seride bulunan ayarlanabilir pivot stant sayesinde çalışanlar ekranı 90 derece döndürebilir, 120 mm aşağı-yukarı hareket ettirebilir ve kendi çalışma açılarına göre öne-arkaya veya sağa-sola esneterek uzun mesailerde ideal duruş pozisyonunu koruyabilirler.

Her iki model de DDR5 bellek teknolojisi ve yapay zeka (AI) destekli 13. ve 14. Nesil Intel Core işlemci seçenekleriyle donatılmıştır. Yapay zeka desteği, kullanıcı davranışlarını analiz ederek iş yüklerini akıllıca yönetir ve çoklu görevlerde maksimum akıcılık sağlar.

Ekstra Güvenlik ve İnteraktif Kullanım (A900 Özellikleri)

Özellikle Nirvana A900 modeli, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen opsiyonlarıyla öne çıkıyor. Müşterilerine interaktif sunumlar yapan işletmeler için anında tepki veren 10 parmak dokunmatik ekran seçeneği büyük kolaylık sunarken, cihazda yer alan parmak izi (fingerprint) okuyucu opsiyonu şirket verilerinin ve kişisel dosyaların en üst düzeyde korunmasını sağlıyor.

Zorlu Şartlara Meydan Okuyan Dayanıklılık

Fabrika, depo veya zorlu saha ofisleri gibi ortamlar için bilgisayar arayan işletmelere yönelik Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve yoğun tozlu ortamlarda test edilen bu cihazlar, en zor şartlarda bile performansından ödün vermiyor. Aynı zamanda Energy Star 8.0 sertifikalı anakart ve adaptör yapılarıyla enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Siyah ve beyaz renk alternatifleriyle gelen bu iki cihaz, hem estetiği hem de sağlamlığı tek bir kompakt gövdede buluşturuyor.

Casper Nirvana A970 ve Nirvana A900 kurumsal kullanıma, Nirvana A870 ve Nirvana A800 ise ev-ofis kullanımına konumlanıyor

Casper Nirvana A970 ve Nirvana A900 kurumsal kullanıma, Nirvana A870 ve Nirvana A800 ise ev-ofis kullanımına konumlanıyor

Casper Nirvana A970 ile Nirvana A870 arasında ne fark var?

Farklı bütçe ve ihtiyaçlara hitap eden Casper Nirvana serisinde modeller, kullanım senaryolarına göre ayrışıyor. 27 inçlik geniş ekranlı Nirvana A970 ve 23.8 inçlik kompakt Nirvana A900, sundukları opsiyonlar ve güvenlik özellikleriyle doğrudan şirketlerin profesyonel kullanımına ve IT altyapılarına hitap ediyor. Özellikle Nirvana A900'ün sunum ve toplantılarda büyük kolaylık sağlayan 10 parmak dokunmatik ekran opsiyonu ile şirket verilerini korumaya yönelik parmak izi okuyucu desteği, bu cihazı tam bir kurumsal çözüm haline getiriyor.

Nirvana A870 (27 inç) ve Nirvana A800 (23.8 inç) modelleri ise evden çalışanlar, standart ofis programları yürütenler ve iş dışında film/dizi izleyip eğlence odaklı bir ekran arayanlar için konumlanmış durumda. İşlemci, RAM ve depolama altyapısı olarak kendi ekran boyutlarındaki 'Pro' muadilleriyle (Nirvana A870-Nirvana A970 ve Nirvana A800-Nirvana A900) benzer donanım havuzunu paylaşan bu modeller, yapay zeka destekli yeni nesil Intel işlemcileri ve DDR5 RAM teknolojisiyle akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Fiyat tarafında ekran boyutu ve sunduğu opsiyonlara göre bir hiyerarşi mevcut: 23.8 inçlik modellerde Casper Nirvana A800 45.258 TL ile en bütçe dostu giriş noktasıyken, ona kurumsal özellikler (dokunmatik ekran opsiyonu, parmak izi) ekleyen A900'ün başlangıç fiyatı 49.000 TL. 27 inç 2K ekranlı büyük seride ise Intel Core 5 210H / 8GB / 500GB giriş varyantında Nirvana A870 (51.018 TL), Nirvana A970'den (54.880 TL) 3.862 TL (yaklaşık %7) daha ucuz. Core i7-13620H / 16GB / 1TB / Windows 11 Home konfigürasyonunda bu iki dev ekranlı model arasındaki fark 4.115 TL (A870 63.155 TL, Nirvana A970 67.270 TL).

Hangi durumda hangi Casper modelini seçmelisin?

  • Evden çalışıyorsan ve geniş ekran/kalite önceliğinse: Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 12GB / 500GB (55.612 TL). 27 inç 2K ekran uzun tablo ve belge oturumlarında geniş bir çalışma alanı sağlıyor, bas-çıkar kamera görüntülü toplantılarda gizlilik veriyor. Bütçeye en yakın seçenek 8GB'lık 51.018 TL'lik varyant.

  • Çalışma alanın darsa, bütçe ve ergonomi arıyorsan: Casper Nirvana A800 (45.258 TL'den başlayan fiyatlarla). 23.8 inç FHD ekranı ve ekseninde dönebilen, 120 mm aşağı-yukarı ayarlanabilen pivot standı ile dar masalarda maksimum konfor ve alan tasarrufu sağlar. Askeri dayanıklılığıyla (MIL-STD 810H) uzun ömürlüdür.

  • İş, dizi-film ve eğlence için tek cihaz istiyorsan: Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 1TB (63.155 TL). Dolby Audio destekli 2x3W hoparlör, 2K IPS ekran ve 1TB depolama, iş dosyalarıyla film-dizi arşivini aynı makinede tutmanı kolaylaştırıyor.

  • Ofise toplu alım yapıyorsan: 27 inç dev ekranlı standart ofis masaları için giriş noktası Casper Nirvana A970 Core 5 210H / 8GB / 500GB (54.880 TL). Ancak; şirket verilerini korumak için parmak izi okuyucu (fingerprint), toplantılarda interaktif kullanım için 10 parmak dokunmatik ekran ve şantiye/fabrika gibi zorlu ortamlar için askeri sınıf dayanıklılık arıyorsan 23.8 inçlik Casper Nirvana A900 (49.000 TL başlangıç) kurumsal alımlar için ideal alternatif.

  • Windows 11 Pro şartın varsa: Stoktaki en uygun Pro'lu 27 inç seçenek Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 500GB / Windows 11 Pro (68.640 TL). Nirvana A970'de stokta görünen Pro'lu varyant 2TB SSD'li i7 modeli (85.260 TL). Daha kompakt yapıdaki Nirvana A800 ve Nirvana A900 serilerinde de kurumların ağ güvenliği için Casper tarafından tavsiye edilen Windows 11 Pro seçenekleri özelleştirme yapılarak doğrudan siparişe eklenebiliyor.

Casper Nirvana Serisinin VESA desteği, esnek pivot standı ve genişletilebilir RAM-SSD yuvaları IT ekibinin kurulum ve bakım işini kolaylaştırıyor

Casper Nirvana Serisinin VESA desteği, esnek pivot standı ve genişletilebilir RAM-SSD yuvaları IT ekibinin kurulum ve bakım işini kolaylaştırıyor

IT'ciler için kurulumu ve bakımı kolay bir ofis bilgisayarı mı?

Kurumsal işletmelerde cihazların çalışma alanlarına entegrasyonu ve uzun vadeli bakımı IT departmanları için kritik bir mesaidir. Serideki dört model de (Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900) VESA montaj desteğiyle geliyor; böylece cihazlar masa üstü stantlarından çıkarılıp doğrudan duvara veya hareketli monitör kollarına kolayca monte edilebiliyor.

Masa üstü kullanımda ise Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri gelişmiş pivot stant yapılarıyla ergonomiyi zirveye taşıyor. Bu stantlar kendi ekseninde 90 derece dönebilme, 120 mm aşağı-yukarı hareket edebilme, öne-arkaya ve sağa-sola 20 derece esneyebilme özellikleriyle çalışanlara tam kişiselleştirilmiş bir izleme açısı sunuyor. Donanım tarafında ise tüm modellerin 64 GB'a kadar destek veren (2 adet SODIMM) DDR5 bellek yuvaları ve M.2 NVMe depolama teknolojisi, KOBİ'lerin yıllar içinde artan performans ihtiyaçlarına cihazları değiştirmeden sadece parça yükselterek yanıt vermesini sağlıyor.

Casper All in One'da bakım ve yükseltme tarafında neler var?

  • RAM yükseltmesi: 2 adet SODIMM yuvası var, en fazla 64GB DDR5 destekleniyor. 8GB ile başlayan bir varyantı ileride büyütmek mümkün.

  • Depolama: 1 adet M.2 NVMe yuvasının yanında opsiyonel 2.5 inç SATA disk desteği bulunuyor.

  • Anakart: Thin Mini-ITX.

  • Montaj: VESA desteği var; resepsiyon, toplantı odası gibi farklı yerleşimlerde esneklik sağlıyor.

  • Ergonomi: Pivot stand ekseninde yaklaşık 90 derece dönüyor, 120 mm yukarı-aşağı hareket ediyor, sağa-sola 20 derece ve öne-arkaya 20 derece ayarlanıyor. Farklı boydaki çalışanlar için ayrı monitör kolu gerekmiyor.

  • Servis: 2 yıl garanti; Casper sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri listeleniyor.

Mini PC mi, Casper All in One mı?

'Mini PC de olur' diyorsan şunu düşün: Mini PC'de ekranı, kamerayı ve hoparlörü ayrıca alıp kurman gerekiyor. Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'te 27 inç 2K ekran, 3.1MP kamera, Dolby Audio hoparlör ve klavye-mouse seti tek pakette geliyor. Masa başına tek ürün düştüğü için envanter takibi ve toplu kurulum sadeleşiyor.

Toplu alımda Windows 11 ve özelleştirme

Casper, ürünlerini satın alırken ihtiyaca göre özelleştirme imkânı sunuyor; ürün sayfalarında 'Özelleştir' seçeneği bulunuyor. İşletmeler için Windows 11 Pro'yu öneren Casper, Nirvana A870'te Core i7-13620H / 16GB / 500GB (68.640 TL) ve Core i7-13620H / 16GB / 2TB (80.778 TL) Pro'lu varyantları stokta gösteriyor. Windows 11 Home yeterliyse 35-45 bin TL bandına en yakın seçenek 51.018 TL'lik Nirvana A870 giriş varyantı.

Casper Nirvana Serisinin bu ürünleri, MIL-STD 810H askeri standartları ve zorlu testleriyle 60°C, -20°C ve tozlu ortamlara meydan okuyor

Casper Nirvana Serisinin bu ürünleri, MIL-STD 810H askeri standartları ve zorlu testleriyle 60°C, -20°C ve tozlu ortamlara meydan okuyor

Her ortamda çalışabilecek dayanıklı bir bilgisayar mı arıyorsun?

Bilgisayarların sadece klimalı modern ofislerde değil; üretim bantlarında, depolarda veya şantiye ofislerinde de aralıksız çalışması KOBİ'ler için hayati önem taşır. Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 modelleri; 60°C yüksek sıcaklıkta ve -20°C dondurucu soğukta 4'er saat, zorlu tozlu ortamlarda ise 12 saat kesintisiz çalıştırılarak test edilip ofis dışı ortamlardaki dayanıklılığını kanıtlamıştı.

Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri ise bu dayanıklılığı küresel bir sertifikayla taçlandırıyor. Global standartlar gereği belirlenen aşırı sıcaklık, dondurucu soğuk ve yoğun tozlu ortam testlerinden başarıyla geçen Nirvana A800 ve Nirvana A900 cihazları, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu tescil, cihazların zorlu endüstriyel koşullarda dahi sistem bütünlüğünü koruyarak kurumsal işletmelere kesintisiz verimlilik sunacağını garanti eder.

  • Yüksek sıcaklık: 60°C'de 4 saat çalışır şekilde

  • Düşük sıcaklık: -20°C'de 4 saat çalışır şekilde

  • Tozlu ortam: 100 mesh, 8.9 m/s hızında, 12 saat

Bu değerler; depo ofisi, atölyeye yakın idari alanlar ya da sıcaklığın gün içinde değiştiği mekânlar için fikir veriyor. Bakır tabanlı soğutucu ve dinamik fan kontrolü de yoğun iş yükünde ısının dışarı atılmasına yardım ediyor. Yine de bunlar Casper'ın kendi test koşulları; ortam bu değerlerin dışına çıktığında sonuçlar farklı olabilir.

Casper Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900'ün ekranı kaliteli mi?

Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'in ekranı 27 inç QHD (2K) IPS panel ve 300 nit parlaklıkla geliyor. Casper'a göre yüksek çözünürlük metin ve grafikleri daha anlaşılır kılıyor; bu da tablo, rapor ve tasarım dosyalarıyla uzun saatler geçiren ekipler için önemli. 300 nit parlaklık, gün ışığı alan ya da cam kenarındaki masalarda görüntünün okunur kalmasına yardımcı oluyor. Çerçevesiz tasarım ise 27 inçlik alanın daha geniş hissettirmesini sağlıyor.

Daha kompakt ofis masaları için tasarlanan Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri ise 23.8 inç FHD IPS panel ve 250 nit parlaklık sunuyor. Sadece 13,5 mm inceliğinde olan ve üç kenarı çerçevesiz tasarlanan bu ekranlar, daha dar alanlarda maksimum görüntüleme yüzeyi sağlıyor. IPS panelin sunduğu geniş görüş açısı, sunum yaparken veya projelerin detaylarını incelerken net ve canlı görüntüler elde edilmesini kolaylaştırıyor. Üstelik Nirvana A900 modeline eklenebilen 10 parmak dokunmatik ekran opsiyonu, anında tepki veren yapısıyla ofis içi interaktif kullanımlara ve müşteri sunumlarına yepyeni bir hız kazandırıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 iş, dizi-film ve oyun için uygun mu?

Cevap: İş ve dizi-film tarafında iki model de güçlü bir paket sunuyor: 27 inç 2K QHD ekran, 300 nit parlaklık ve Dolby Audio destekli 2x3W hoparlör. Casper, Nirvana A870'i özellikle film, dizi ve oyun vurgusuyla tanıtıyor. Ancak iki modelde de ayrı ekran kartı yok, dahili ekran kartı kullanılıyor; yeni nesil oyunları yüksek grafik ayarlarında oynamayı planlıyorsan harici ekran kartlı bir oyun bilgisayarına bakman daha doğru olur.

Soru: 35-45 bin TL bütçeyle ofise toplu Casper All in One alınabilir mi?

Cevap: 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de stokta görünen en uygun Casper Nirvana All in One, 51.018 TL'lik Nirvana A870 Intel Core 5 210H / 8GB / 500GB / Windows 11 Home varyantı. Yani adet başına 45 bin TL'nin yaklaşık 6 bin TL üzerinde. Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği ve ürünleri satın alırken özelleştirme imkânı bulunuyor.

Soru: Casper All in One bilgisayarların RAM'i ve diski sonradan yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet. Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'te 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve en fazla 64GB DDR5 destekleniyor. Depolamada 1 adet M.2 NVMe yuvasının yanında opsiyonel 2.5 inç SATA disk desteği bulunuyor. 8GB ile başlayan giriş varyantını ihtiyaç arttıkça büyütebilirsin.

Soru: Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'in garanti süresi ne kadar?

Cevap: İki modelin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri de listeleniyor.

Casper Nirvana AIO modellerinde VESA desteği mevcut mu? 

Cevap: Evet, serideki tüm AIO modellerinde (Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800, Nirvana A900) VESA montaj desteği bulunmaktadır. Cihazları dilediğiniz gibi duvara veya hareketli monitör kollarına monte edebilirsiniz.

Nirvana A800 ve Nirvana A900 modellerinin ayarlanabilir pivot stant özellikleri nelerdir? 

Cevap: Bu modellerin standı ekseninde 90 derece dönebilir, sağa/sola ve öne/arkaya 20 derece esneyebilir. Ayrıca kullanıcıların boyuna göre ekran 120 mm aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.

Cihazları FreeDOS (işletim sistemsiz) alırsam Windows kurulumunu nasıl yaparım?

Cevap: Satın aldığınız cihaz FreeDOS ise Microsoft'un resmi sitesinden indireceğiniz kurulum dosyasıyla kendi flaş belleğinizi 'UEFI' olarak hazırlamanız gerekir. Hazırladığınız USB'yi bilgisayara takıp başlatarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz (Windows lisansı ayrıca edinilmelidir). Ancak Casper, KOBİ'ler ve kurumsal firmalar için stabilite ve güvenlik adına cihazların 'Windows 11 Pro' yüklü konfigürasyonlarını tavsiye etmektedir.

Windows 11 ön yüklü gelen cihazları Windows 10'a düşürebilir miyim?

Cevap: Windows 10 ön yüklü cihazınızı Update üzerinden 11'e güncellediyseniz ilk 10 gün içinde Ayarlar menüsünden geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak 10 gün geçtikten sonra veya cihaz direkt Windows 11 ile geldiyse, Windows 10 kullanmak için verilerinizi yedekleyip 'temiz kurulum (format)' yapmanız gerekir.

Dokunmatik ekran ve parmak izi okuyucu her modelde var mı? 

Cevap: Hayır. Güvenlik için parmak izi okuyucu (fingerprint) ve interaktif kullanım için 10 parmak dokunmatik ekran donanımları, profesyonel kurumsal kullanım için tasarlanan Nirvana A900 modelinde opsiyonel seçenekler olarak sunulmaktadır.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Yüksek grafik ayarlarında oyun oynamak ya da ağır 3D işler yapmak isteyenler: Nirvana A870 ve Nirvana A970 dahili ekran kartıyla geliyor; ayrı ekran kartı seçeneği yok.

  • Bilgisayarını sık sık taşıyanlar: 7 kg ağırlık ve 613 mm genişlik, masaya kurulup orada kalacak bir kullanım için tasarlandığını gösteriyor. Sürekli yer değiştiren ekipler için dizüstü daha pratik olur.

  • Ekranı ve bilgisayarı ayrı ayrı yenilemeyi planlayanlar: All in One yapıda ekran ile bilgisayar aynı gövdede; ekranı ayrı bir parça gibi değiştiremezsin.

  • 8GB'lık giriş varyantında aynı anda çok sayıda ağır uygulama açacak olanlar: Bu kullanım için 12GB ya da 16GB'lık varyantlar ya da sonradan RAM yükseltmesi daha rahat bir deneyim sunar.

Sonuç: Hangi Casper Nirvana All in One Kime Göre?

  • Bütçeye en yakın seçenek: Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 8GB / 500GB / Windows 11 Home, 51.018 TL.

  • Evden çalışan ve ekran kalitesi isteyen: Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 12GB / 500GB, 55.612 TL.

  • İş + dizi-film için tek cihaz isteyen: Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 1TB, 63.155 TL.

  • Ofise toplu alım yapan KOBİ: Casper Nirvana A970 Core 5 210H / 8GB / 500GB, 54.880 TL.

  • Windows 11 Pro şartı olan kurum: Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 500GB / Windows 11 Pro, 68.640 TL.

İki modelde de 27 inç 2K QHD IPS ekran, gizlenebilir kamera, Dolby Audio ses, VESA desteği, 64GB'a kadar RAM yükseltme imkânı ve 2 yıl garanti ortak.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 ürün sayfalarından derlenmiştir.

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