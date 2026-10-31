Kurumsal İşletmeler ve KOBİ'ler İçin Kesintisiz Verimlilik Sunan Sistemler

Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900 kurumsal işletmeler için neden avantajlı?

Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900, 23.8 inç FHD IPS ekranları ve sadece 13,5 mm inceliğindeki çerçevesiz tasarımlarıyla ofis masalarında minimum yer kaplayarak maksimum verim sunan All in One cihazlardır. Bu serinin KOBİ'ler için en büyük artılarından biri üst düzey ergonomisidir. Seride bulunan ayarlanabilir pivot stant sayesinde çalışanlar ekranı 90 derece döndürebilir, 120 mm aşağı-yukarı hareket ettirebilir ve kendi çalışma açılarına göre öne-arkaya veya sağa-sola esneterek uzun mesailerde ideal duruş pozisyonunu koruyabilirler.

Her iki model de DDR5 bellek teknolojisi ve yapay zeka (AI) destekli 13. ve 14. Nesil Intel Core işlemci seçenekleriyle donatılmıştır. Yapay zeka desteği, kullanıcı davranışlarını analiz ederek iş yüklerini akıllıca yönetir ve çoklu görevlerde maksimum akıcılık sağlar.

Ekstra Güvenlik ve İnteraktif Kullanım (A900 Özellikleri)

Özellikle Nirvana A900 modeli, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen opsiyonlarıyla öne çıkıyor. Müşterilerine interaktif sunumlar yapan işletmeler için anında tepki veren 10 parmak dokunmatik ekran seçeneği büyük kolaylık sunarken, cihazda yer alan parmak izi (fingerprint) okuyucu opsiyonu şirket verilerinin ve kişisel dosyaların en üst düzeyde korunmasını sağlıyor.

Zorlu Şartlara Meydan Okuyan Dayanıklılık

Fabrika, depo veya zorlu saha ofisleri gibi ortamlar için bilgisayar arayan işletmelere yönelik Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve yoğun tozlu ortamlarda test edilen bu cihazlar, en zor şartlarda bile performansından ödün vermiyor. Aynı zamanda Energy Star 8.0 sertifikalı anakart ve adaptör yapılarıyla enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Siyah ve beyaz renk alternatifleriyle gelen bu iki cihaz, hem estetiği hem de sağlamlığı tek bir kompakt gövdede buluşturuyor.