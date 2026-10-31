Kurumsal İşletmeler ve KOBİ'ler İçin Kesintisiz Verimlilik Sunan Sistemler
Casper Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri; şık ekranları, Windows 11 destekleri ve klavye-mouse setleriyle ofise 'masaya koy, aç, çalış' kolaylığı getiren hepsi bir arada (All in One) bilgisayarlar.
Son Güncelleme: 26 Ekim 2026
Kurumsal işletmeler ve KOBİ'ler için kurulumu kolay, ekranı kaliteli ve zorlu ortamlara dayanıklı bir masaüstü arıyorsan Casper'ın hepsi bir arada (All in One) modelleri Casper Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800 ve Nirvana A900 öne çıkıyor. Geniş çalışma alanı isteyenler için Nirvana A870 ve Nirvana A970 modelleri 27 inç 2K QHD IPS ekran ve 3.1MP gizlenebilir kamerayla gelirken; daha kompakt ve ergonomik bir kullanım arayanlar için Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri 23.8 inç FHD IPS ekran, 2.1MP kamera ve ayarlanabilir pivot stant ile sunuluyor. Dört model de Dolby Audio hoparlör ve klavye-mouse setiyle geliyor; stoktaki tüm varyantlarda Windows 11 Home ya da Pro yüklü. Casper'ın paylaştığı test değerlerine göre cihazlar zorlu sıcaklık (-20°C / 60°C) ve toz testlerinden başarıyla geçirilmiş durumda; üstelik Nirvana A800 ve Nirvana A900 serisi MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de stokta görünen güncel seçeneklere göre 23.8 inçlik Nirvana A800 modeli 45.258 TL'den, dokunmatik ekran opsiyonu sunabilen A900 ise 49.000 TL'den başlıyor. 27 inç ekranlı A870'in giriş konfigürasyonu 51.018 TL, Nirvana A970'in ise 54.880 TL civarında. Evden çalışanlar, ekranını istediği açıya ayarlayıp standart işlerini halletmek isteyenler Nirvana A800 ve Nirvana A900'e; ofise toplu alım yapan, dev ekranda çoklu tablo ve grafik işleyen KOBİ'ler ise Nirvana A870 ve Nirvana A970 varyantlarına bakabilir.
Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970, 27 inç 2K ekranı ve tek gövdesiyle ofis masasını sadeleştiren hepsi bir arada bilgisayarlar
Casper Nirvana A800 ve A900 ile Ergonomi, Askeri Sınıf Dayanıklılık ve Yapay Zeka Desteği Bir Arada
Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900 kurumsal işletmeler için neden avantajlı?
Casper Nirvana A800 ve Nirvana A900, 23.8 inç FHD IPS ekranları ve sadece 13,5 mm inceliğindeki çerçevesiz tasarımlarıyla ofis masalarında minimum yer kaplayarak maksimum verim sunan All in One cihazlardır. Bu serinin KOBİ'ler için en büyük artılarından biri üst düzey ergonomisidir. Seride bulunan ayarlanabilir pivot stant sayesinde çalışanlar ekranı 90 derece döndürebilir, 120 mm aşağı-yukarı hareket ettirebilir ve kendi çalışma açılarına göre öne-arkaya veya sağa-sola esneterek uzun mesailerde ideal duruş pozisyonunu koruyabilirler.
Her iki model de DDR5 bellek teknolojisi ve yapay zeka (AI) destekli 13. ve 14. Nesil Intel Core işlemci seçenekleriyle donatılmıştır. Yapay zeka desteği, kullanıcı davranışlarını analiz ederek iş yüklerini akıllıca yönetir ve çoklu görevlerde maksimum akıcılık sağlar.
Ekstra Güvenlik ve İnteraktif Kullanım (A900 Özellikleri)
Özellikle Nirvana A900 modeli, ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen opsiyonlarıyla öne çıkıyor. Müşterilerine interaktif sunumlar yapan işletmeler için anında tepki veren 10 parmak dokunmatik ekran seçeneği büyük kolaylık sunarken, cihazda yer alan parmak izi (fingerprint) okuyucu opsiyonu şirket verilerinin ve kişisel dosyaların en üst düzeyde korunmasını sağlıyor.
Zorlu Şartlara Meydan Okuyan Dayanıklılık
Fabrika, depo veya zorlu saha ofisleri gibi ortamlar için bilgisayar arayan işletmelere yönelik Nirvana A800 ve Nirvana A900 modelleri, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve yoğun tozlu ortamlarda test edilen bu cihazlar, en zor şartlarda bile performansından ödün vermiyor. Aynı zamanda Energy Star 8.0 sertifikalı anakart ve adaptör yapılarıyla enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Siyah ve beyaz renk alternatifleriyle gelen bu iki cihaz, hem estetiği hem de sağlamlığı tek bir kompakt gövdede buluşturuyor.
Casper Nirvana A970 ve Nirvana A900 kurumsal kullanıma, Nirvana A870 ve Nirvana A800 ise ev-ofis kullanımına konumlanıyor
Casper Nirvana Serisinin VESA desteği, esnek pivot standı ve genişletilebilir RAM-SSD yuvaları IT ekibinin kurulum ve bakım işini kolaylaştırıyor
Casper Nirvana Serisinin bu ürünleri, MIL-STD 810H askeri standartları ve zorlu testleriyle 60°C, -20°C ve tozlu ortamlara meydan okuyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 iş, dizi-film ve oyun için uygun mu?
Cevap: İş ve dizi-film tarafında iki model de güçlü bir paket sunuyor: 27 inç 2K QHD ekran, 300 nit parlaklık ve Dolby Audio destekli 2x3W hoparlör. Casper, Nirvana A870'i özellikle film, dizi ve oyun vurgusuyla tanıtıyor. Ancak iki modelde de ayrı ekran kartı yok, dahili ekran kartı kullanılıyor; yeni nesil oyunları yüksek grafik ayarlarında oynamayı planlıyorsan harici ekran kartlı bir oyun bilgisayarına bakman daha doğru olur.
Soru: 35-45 bin TL bütçeyle ofise toplu Casper All in One alınabilir mi?
Cevap: 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de stokta görünen en uygun Casper Nirvana All in One, 51.018 TL'lik Nirvana A870 Intel Core 5 210H / 8GB / 500GB / Windows 11 Home varyantı. Yani adet başına 45 bin TL'nin yaklaşık 6 bin TL üzerinde. Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği ve ürünleri satın alırken özelleştirme imkânı bulunuyor.
Soru: Casper All in One bilgisayarların RAM'i ve diski sonradan yükseltilebilir mi?
Cevap: Evet. Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'te 2 adet SODIMM RAM yuvası var ve en fazla 64GB DDR5 destekleniyor. Depolamada 1 adet M.2 NVMe yuvasının yanında opsiyonel 2.5 inç SATA disk desteği bulunuyor. 8GB ile başlayan giriş varyantını ihtiyaç arttıkça büyütebilirsin.
Soru: Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970'in garanti süresi ne kadar?
Cevap: İki modelin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri de listeleniyor.
Casper Nirvana AIO modellerinde VESA desteği mevcut mu?
Cevap: Evet, serideki tüm AIO modellerinde (Nirvana A870, Nirvana A970, Nirvana A800, Nirvana A900) VESA montaj desteği bulunmaktadır. Cihazları dilediğiniz gibi duvara veya hareketli monitör kollarına monte edebilirsiniz.
Nirvana A800 ve Nirvana A900 modellerinin ayarlanabilir pivot stant özellikleri nelerdir?
Cevap: Bu modellerin standı ekseninde 90 derece dönebilir, sağa/sola ve öne/arkaya 20 derece esneyebilir. Ayrıca kullanıcıların boyuna göre ekran 120 mm aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir.
Cihazları FreeDOS (işletim sistemsiz) alırsam Windows kurulumunu nasıl yaparım?
Cevap: Satın aldığınız cihaz FreeDOS ise Microsoft'un resmi sitesinden indireceğiniz kurulum dosyasıyla kendi flaş belleğinizi 'UEFI' olarak hazırlamanız gerekir. Hazırladığınız USB'yi bilgisayara takıp başlatarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz (Windows lisansı ayrıca edinilmelidir). Ancak Casper, KOBİ'ler ve kurumsal firmalar için stabilite ve güvenlik adına cihazların 'Windows 11 Pro' yüklü konfigürasyonlarını tavsiye etmektedir.
Windows 11 ön yüklü gelen cihazları Windows 10'a düşürebilir miyim?
Cevap: Windows 10 ön yüklü cihazınızı Update üzerinden 11'e güncellediyseniz ilk 10 gün içinde Ayarlar menüsünden geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak 10 gün geçtikten sonra veya cihaz direkt Windows 11 ile geldiyse, Windows 10 kullanmak için verilerinizi yedekleyip 'temiz kurulum (format)' yapmanız gerekir.
Dokunmatik ekran ve parmak izi okuyucu her modelde var mı?
Cevap: Hayır. Güvenlik için parmak izi okuyucu (fingerprint) ve interaktif kullanım için 10 parmak dokunmatik ekran donanımları, profesyonel kurumsal kullanım için tasarlanan Nirvana A900 modelinde opsiyonel seçenekler olarak sunulmaktadır.
Kimler İçin Uygun Değil?
Yüksek grafik ayarlarında oyun oynamak ya da ağır 3D işler yapmak isteyenler: Nirvana A870 ve Nirvana A970 dahili ekran kartıyla geliyor; ayrı ekran kartı seçeneği yok.
Bilgisayarını sık sık taşıyanlar: 7 kg ağırlık ve 613 mm genişlik, masaya kurulup orada kalacak bir kullanım için tasarlandığını gösteriyor. Sürekli yer değiştiren ekipler için dizüstü daha pratik olur.
Ekranı ve bilgisayarı ayrı ayrı yenilemeyi planlayanlar: All in One yapıda ekran ile bilgisayar aynı gövdede; ekranı ayrı bir parça gibi değiştiremezsin.
8GB'lık giriş varyantında aynı anda çok sayıda ağır uygulama açacak olanlar: Bu kullanım için 12GB ya da 16GB'lık varyantlar ya da sonradan RAM yükseltmesi daha rahat bir deneyim sunar.
Sonuç: Hangi Casper Nirvana All in One Kime Göre?
Bütçeye en yakın seçenek: Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 8GB / 500GB / Windows 11 Home, 51.018 TL.
Evden çalışan ve ekran kalitesi isteyen: Casper Nirvana A870 Core 5 210H / 12GB / 500GB, 55.612 TL.
İş + dizi-film için tek cihaz isteyen: Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 1TB, 63.155 TL.
Ofise toplu alım yapan KOBİ: Casper Nirvana A970 Core 5 210H / 8GB / 500GB, 54.880 TL.
Windows 11 Pro şartı olan kurum: Casper Nirvana A870 Core i7-13620H / 16GB / 500GB / Windows 11 Pro, 68.640 TL.
İki modelde de 27 inç 2K QHD IPS ekran, gizlenebilir kamera, Dolby Audio ses, VESA desteği, 64GB'a kadar RAM yükseltme imkânı ve 2 yıl garanti ortak.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana A870 ve Nirvana A970 ürün sayfalarından derlenmiştir.
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