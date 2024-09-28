Unutmayın O Hep Sizi Örnek Alıyor: Çocuklarının Dil Eğitiminde Ebeveynlerin Yapabileceği 12 Şey

Dil öğrenimi dendiğinde aklımıza ilk olarak okullar ve öğretmenler gelse de, aslında çocukların dil becerileri en çok evde gelişiyor! Evet, yanlış duymadınız. Çocuklar en iyi ve en kalıcı öğrenmeyi, aile içinde yapıyorlar çünkü onlar için ilk rol modelleri sizsiniz! Günlük hayatınızda söylediğiniz her söz, yaptığınız her hareket onların hafızasında yer ediyor. Peki, bu dil gelişimini nasıl destekleyebilirsiniz?

İşte size, her gün kolayca uygulayabileceğiniz ve çocuğunuzun dil öğrenimini bir adım öteye taşıyacak 12 öneri!