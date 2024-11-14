Ünlü YouTuber Testo Taylan Ne Kadar Vergi Borcu Olduğunu Paylaştı

Taylan Özgüç Danyıldız veya bilinen lakabıyla Testo Taylan son zamanların en çok izlenen aynı zamanda en çok video üreten içerik yaratıcılarından. Vücut geliştirme sporu ağırlıklı başladığı içerik kariyeri internet ünlülerinin evlerini ziyaret etmesiyle büyük bir ivme kazandı ve izlenmeleri aylık milyonlarla ölçülüyor. Testo Taylan son videosunda bahsettiği vergi borcunun ne kadar olduğunu takipçileriyle paylaştı.