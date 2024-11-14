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Ünlü YouTuber Testo Taylan Ne Kadar Vergi Borcu Olduğunu Paylaştı

Ünlü YouTuber Testo Taylan Ne Kadar Vergi Borcu Olduğunu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 16:54

Taylan Özgüç Danyıldız veya bilinen lakabıyla Testo Taylan son zamanların en çok izlenen aynı zamanda en çok video üreten içerik yaratıcılarından. Vücut geliştirme sporu ağırlıklı başladığı içerik kariyeri internet ünlülerinin evlerini ziyaret etmesiyle büyük bir ivme kazandı ve izlenmeleri aylık milyonlarla ölçülüyor. Testo Taylan son videosunda bahsettiği vergi borcunun ne kadar olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Testo Taylan son zamanlarda çok sık içerik atmaya başlamıştı. En son yaptığı ev ziyaretinde de bunun sebebinin girdiği vergi borcu olduğunu belirtti.

Testo Taylan son zamanlarda çok sık içerik atmaya başlamıştı. En son yaptığı ev ziyaretinde de bunun sebebinin girdiği vergi borcu olduğunu belirtti.

Borcu olduğu biliniyordu ama ne kadar borcu olduğu bilinmiyordu. Onu da bugün Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Borcu olduğu biliniyordu ama ne kadar borcu olduğu bilinmiyordu. Onu da bugün Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Vadesi geçenler ve geçmeyenlerle birlikte borç 1 milyon TL'yi bulmuş durumda.

Ardından bir hikaye de vergi dairesinden attı.

Ardından bir hikaye de vergi dairesinden attı.

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