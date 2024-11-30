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Ünlü Şarkıcıların Diğer Şarkıcıları Taklit Ettiği Anlarla Geçmişe Yolculuk!

Ünlü Şarkıcıların Diğer Şarkıcıları Taklit Ettiği Anlarla Geçmişe Yolculuk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 12:42

Geçmişin tadı bir ayrı diyenlerdenseniz harika bir içerikle karşınızdayız. @leonsevi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Levent Sevi, ünlü şarkıcılarımızın gençliğinde diğer ünlü şarkıcılarımızı taklit ettiği videoları derledi. Hepsi birbirinden güzel yorumlarken taklidiyle güldürenler de oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizleri harika bir zaman tüneli bekliyor 👇

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Sertab Erener - Nilüfer

Aşkın Nur Yengi - İbrahim Tatlıses

Sezen Aksu - Nükhet Duru

Sezen Aksu - Neşe Karaböcek

Aşkın Nur Yengi - Ajda Pekkan

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Levent Yüksel - İbrahim Tatlıses

Gülşen - İbrahim Tatlıses

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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