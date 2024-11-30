Ünlü Şarkıcıların Diğer Şarkıcıları Taklit Ettiği Anlarla Geçmişe Yolculuk!
Ünlü Şarkıcıların Diğer Şarkıcıları Taklit Ettiği Anlarla Geçmişe Yolculuk!
Geçmişin tadı bir ayrı diyenlerdenseniz harika bir içerikle karşınızdayız. @leonsevi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Levent Sevi, ünlü şarkıcılarımızın gençliğinde diğer ünlü şarkıcılarımızı taklit ettiği videoları derledi. Hepsi birbirinden güzel yorumlarken taklidiyle güldürenler de oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizleri harika bir zaman tüneli bekliyor 👇
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Sertab Erener - Nilüfer
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Aşkın Nur Yengi - İbrahim Tatlıses
Sezen Aksu - Nükhet Duru
Sezen Aksu - Neşe Karaböcek
Aşkın Nur Yengi - Ajda Pekkan
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Levent Yüksel - İbrahim Tatlıses
Gülşen - İbrahim Tatlıses
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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