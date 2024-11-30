Ünlü Şarkıcıların Diğer Şarkıcıları Taklit Ettiği Anlarla Geçmişe Yolculuk!

Geçmişin tadı bir ayrı diyenlerdenseniz harika bir içerikle karşınızdayız. @leonsevi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Levent Sevi, ünlü şarkıcılarımızın gençliğinde diğer ünlü şarkıcılarımızı taklit ettiği videoları derledi. Hepsi birbirinden güzel yorumlarken taklidiyle güldürenler de oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizleri harika bir zaman tüneli bekliyor 👇