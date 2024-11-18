Ünlü Oyuncular Kırmızı Halıda Buluştu: Hollywood'da Türk Filmi Rüzgarı Esti!
Ünlü Oyuncular Kırmızı Halıda Buluştu: Hollywood'da Türk Filmi Rüzgarı Esti!
Ünlü oyuncular Hollywood’da düzenlenen Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde buluştu. Kırmızı halıda boy gösteren sevilen oyuncularımız arasında Miray Daner, Dilan Çiçek Deniz ve Akın Akınözü gibi isimler yer aldı. Los Angeles'taki etkinlik, sektör profesyonelleri ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ayrıca etkinlik kapsamında “Hayat” filmi, gösterildi. Oyuncularımızın heyecanlı anları ve özel röportajları geceye damgasını vurdu.
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California'nın Los Angeles kentindeki Sony Stüdyoları'nda gerçekleştirilen Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinemasını ve televizyonunu uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.
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Etkinliğin ilk gününde, Türkiye’nin 2025 Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz’un yönettiği “Hayat” filminin galası büyük ilgi gördü.
Galada, yönetmen Demirkubuz’un yanı sıra başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak da hazır bulundu.
İkinci gün ise “Şehrazat” dizisinin ilk bölümü ile “Sahipsizler” ve “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı.
Kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasında güzel oyuncu Miray Daner etkinliğe geç kaldığını itiraf etti. Uçaktan kıyafetleri ile inen Daner, şıklığı ile de dikkat çekti.
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Dilan Çiçek Deniz ise "Hayat" filmini izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti. "Türk filmlerinin globalde olması benim için mutluluk kaynağı, aynı zamanda üstümde büyük bir sorumluluk da hissediyorum ve ilham da veriyor bana." ifadelerini kullandı.
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