Ünlü Oyuncular Kırmızı Halıda Buluştu: Hollywood'da Türk Filmi Rüzgarı Esti!

Ünlü oyuncular Hollywood’da düzenlenen Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde buluştu. Kırmızı halıda boy gösteren sevilen oyuncularımız arasında Miray Daner, Dilan Çiçek Deniz ve Akın Akınözü gibi isimler yer aldı. Los Angeles'taki etkinlik, sektör profesyonelleri ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ayrıca etkinlik kapsamında “Hayat” filmi, gösterildi. Oyuncularımızın heyecanlı anları ve özel röportajları geceye damgasını vurdu.