Ünlü Modacı Cemil İpekçi, Hayatı Film Olursa Kendisini En İyi Canlandıracağını Düşündüğü Oyuncuyu Açıkladı
Ünlü Modacı Cemil İpekçi, Hayatı Film Olursa Kendisini En İyi Canlandıracağını Düşündüğü Oyuncuyu Açıkladı
Ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi, bir gün kendisinin biyografi filmi çekilirse onu canlandırmasını istediği oyuncunun Mehmet Günsür olmasını istedi. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
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Sinema dünyasında son yılların yeni furyası hepinizin bildiği üzere biyografik filmler. Dünya çapında pek çok ülkede ünlü sanatçıların hayatının kurgusal ya da kurgusal olmayan filmleri peş peşe vizyona giriyor.
Yabancı sinemada Marilyn Monroe, Amy Winehouse ve Bob Marley gibi hayatta olmayan ama kendi alanlarında ikonik figürler olmuş ünlülerin filmleri damgasını vururken Türkiye'de Müslüm, Bergen ve Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi pek çok yapım dikkat çekiyor.
Tabii hayatta olan Türk ünlüler de biyografik filmler hakkında düşüncelerini belirtiyor. Bazıları bu furyadan rahatsızken bazıları da kendi filmlerinin çekilmesini hayal ya da talep ediyorlar.
Moda tasarımcısı Cemil İpekçi de bu isimlerden birisi. @2_sayfaofficial'ın X'te paylaştığı videoda ünlü modacı, hayatı film olursa onu kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.
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Siz İpekçi'nin açıklamasına ne diyorsunuz? Bu film ileride olursa Mehmet Günsür oynamak ister mi? Yorumlara buyrun!
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