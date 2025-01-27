Ünlü Futbolcu Radja Nainggolan, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alındı
Ünlü Futbolcu Radja Nainggolan, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alındı
Futbolcuların kariyerleri sonrasında hayatlarını organize edememelerine denk geliyoruz. Hatta Adriano gibi çete kuranlara bile denk geldik. Ancak aktif futbolculuk döneminde pek rastlanmayan olaya Belçika'da denk geldik. Radja Nainggolan, uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün gözaltına alındı. Belçikalı yıldızın arabasına el konuldu.
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Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Şu anda Belçika'nın Lokeren-Temse takımında oynayan 36 yaşındaki futbolcunun, Antwerp Limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen geniş çaplı bir operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Hollanda kaynaklarına göre, Antwerp bölgesi ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplam 30 evde arama yapıldı. Soruşturma çerçevesinde Radja Nainggolan'ın aracına ve bazı kişisel eşyalarına el konuldu.
Belçikalı oyuncunun daha önce de adı uyuşturucu ile anılmış son dönemlerde de Antwerp yer altı dünyasından isimlerle sıkça bir araya geldiği iddia edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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