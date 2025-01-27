Ünlü Futbolcu Radja Nainggolan, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alındı

Futbolcuların kariyerleri sonrasında hayatlarını organize edememelerine denk geliyoruz. Hatta Adriano gibi çete kuranlara bile denk geldik. Ancak aktif futbolculuk döneminde pek rastlanmayan olaya Belçika'da denk geldik. Radja Nainggolan, uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün gözaltına alındı. Belçikalı yıldızın arabasına el konuldu.