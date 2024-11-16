Ünlü Döner Firmasının Etinden Peçete ve Kemik Çıktı: Şirket, Çalışanına Dava Açtı
Ünlü Döner Firmasının Etinden Peçete ve Kemik Çıktı: Şirket, Çalışanına Dava Açtı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ve kamuoyunu duyurduğu incelemelerde Köfteci Yusuf firmasının etinde domuz eti tespit edilmiş ancak şirket iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Halk sağlığı ile oynayan firmalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’den tüm dünyaya döner ithal eden bir firmanını dönerinden peçete, kemik ve yabancı madde çıkması üzerine olay mahkemeye taşındı. Şirket, sadece bir partiden çıkan yabancı maddeler için çalışanını suçladı. Savcılık, iddialar üzerine soruşturma başlattı ve çalışan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi.
Kaynak: Sabah
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Geçtiğimiz ağustos ayında Ankara’nın İncek ilçesinde bulunan bir dönercinin etinde peçete, kemik gibi yabancı maddeler tespit edildi. Dönercinin, satışa sunduğu döneri 25 yıldır piyasada bulunan ve tüm dünyaya döner satan bir firmadan aldığı ortaya çıktı.
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Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 20 kiloluluk baton döner imha edilirken, döneri satan firma ise kendi içinde soruşturma başlattı.
Firma, barkod ve parti numarasından İstanbul Sultanbeyli'deki üretim tesisinde çalışan işçi Yasin K.'nin ürettiği dönerin kusurlu olduğunu tespit etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, dönerin içine yabancı maddenin yerleştirilebileceği tek aşamanın dönerin basılarak dondurucuya kaldırıldığı aşama olduğunu kaydeden firma, hangi personelin hangi baton döneri üretmiş olduğunun bir program sayesinde takip edilebildiğini belirtti. Bu nedenle de dönerin üretim sorumlusu ve yabancı cismi yerleştirebilecek tek şüphelinin Yasin K. olduğunu aktardı.
Savcılığın yaptığı incelemede, barkodlar sonucunda dönerin iş yerinde çalışan Yasin K.'nin hazırladığı döner olduğu belirlendi. Şüpheli çalışanın suçlamayı kabul etmediğini ancak barkodun kim tarafından kullanıldığına dair bilgi veremediğini ve suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Firmanın müşteki olarak yer aldığı dosyada çalışan hakkında "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.
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