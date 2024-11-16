Ünlü Döner Firmasının Etinden Peçete ve Kemik Çıktı: Şirket, Çalışanına Dava Açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ve kamuoyunu duyurduğu incelemelerde Köfteci Yusuf firmasının etinde domuz eti tespit edilmiş ancak şirket iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Halk sağlığı ile oynayan firmalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’den tüm dünyaya döner ithal eden bir firmanını dönerinden peçete, kemik ve yabancı madde çıkması üzerine olay mahkemeye taşındı. Şirket, sadece bir partiden çıkan yabancı maddeler için çalışanını suçladı. Savcılık, iddialar üzerine soruşturma başlattı ve çalışan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaynak: Sabah