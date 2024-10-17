Dev Anket: Sizce Köfteci Yusuf'a Komplo mu Kuruldu?

Bir haftadır yatıyoruz kalkıyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığı testlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'u tartışıyoruz. Çıkan haberlerden sonra ünlü işletmeye tepki gösteren de var destekleyen de... Peki sizce Köfteci Yusuf gerçekten garip bir kuş mu?