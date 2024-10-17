Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Dev Anket: Sizce Köfteci Yusuf'a Komplo mu Kuruldu?

Dev Anket: Sizce Köfteci Yusuf'a Komplo mu Kuruldu?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.10.2024 - 15:53

Bir haftadır yatıyoruz kalkıyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığı testlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'u tartışıyoruz. Çıkan haberlerden sonra ünlü işletmeye tepki gösteren de var destekleyen de... Peki sizce Köfteci Yusuf gerçekten garip bir kuş mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Köfteci Yusuf'a daha önce gitme sıklığınız nasıldı?

Köfteci Yusuf'a daha önce gitme sıklığınız nasıldı?

Peki, işletmenin sahibi Yusuf Akkaş'ın açıklamasını nasıl buldunuz?

Peki, işletmenin sahibi Yusuf Akkaş'ın açıklamasını nasıl buldunuz?

Peki Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşünüyor musunuz?

Peki Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşünüyor musunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın