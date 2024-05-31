Ünlü Doktor Erdal Atabek Hayatını Kaybetti: Cumhuriyet’in En Eski Yazarlarındandı
Ünlü Doktor Erdal Atabek Hayatını Kaybetti: Cumhuriyet’in En Eski Yazarlarındandı
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılarla da bilinen Dr. Erdal Atabek hayatını kaybetti. 94 yaşındaki ünlü doktor, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında da çalışan ve uzun zamandır Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Dr. Erdal Atabek’in vefat ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi, Atabek’in vefat haberini “Acı Kaybımız” olarak duyurdu.
Atabek, Cumhuriyet TV’de Çağdaş Bayraktar’ın moderatörlüğünde “Neden ve Nasıl” ve “Yaşamdan Sorular” programlarını yaptı.
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