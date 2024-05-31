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Ünlü Doktor Erdal Atabek Hayatını Kaybetti: Cumhuriyet’in En Eski Yazarlarındandı

Ünlü Doktor Erdal Atabek Hayatını Kaybetti: Cumhuriyet’in En Eski Yazarlarındandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 14:02

Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılarla da bilinen Dr. Erdal Atabek hayatını kaybetti. 94 yaşındaki ünlü doktor, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında da çalışan ve uzun zamandır Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Dr. Erdal Atabek’in vefat ettiği öğrenildi.

İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında da çalışan ve uzun zamandır Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Dr. Erdal Atabek’in vefat ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi, Atabek’in vefat haberini “Acı Kaybımız” olarak duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi, Atabek’in vefat haberini “Acı Kaybımız” olarak duyurdu.
twitter.com

Atabek, Cumhuriyet TV’de Çağdaş Bayraktar’ın moderatörlüğünde “Neden ve Nasıl” ve “Yaşamdan Sorular” programlarını yaptı.

Atabek, Cumhuriyet TV’de Çağdaş Bayraktar’ın moderatörlüğünde “Neden ve Nasıl” ve “Yaşamdan Sorular” programlarını yaptı.

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