Özgür Özel’den Çok İddialı Açıklama: “İlk Seçimde Birinci Olamazsak İstifa Edip, Siyaseti Bırakacağım”
Özgür Özel’den Çok İddialı Açıklama: “İlk Seçimde Birinci Olamazsak İstifa Edip, Siyaseti Bırakacağım”
Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özel Özel çok iddialı açıklamalarda bulundu. Özel, ilk genel seçimde CHP’nin iktidar olamaması durumunda genel başkanlıktan istifa edip, siyaseti bırakacağını söyledi.
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı İsmail Küçükkaya’nın programında çok iddialı açıklamalarda bulundu.
Özel, ilk genel seçimde CHP’nin iktidar olamaması durumunda istifa ederek siyaseti bırakacağını söyledi.
Özgür Özel’in açıklamaları 👇
CHP, Özgür Özel liderliğinde girdiği ilk seçim olan 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti’nin önünde birinci parti olmuştu.
Türkiye’de bir sonraki genel seçimler, en geç 7 Mayıs 2028 tarihine kadar yapılmak zorunda.
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