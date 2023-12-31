Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Magazine Hangi Haberle Düşerdin?
Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Magazine Hangi Haberle Düşerdin?
Ünlüler ve magazin haberleri....Peki ya sen ünlü bir şarkıcı olsan magazine hangi haberle düşerdin?
Hazırsan söylüyoruz!
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1. İlk soru! Aldığın kararların her zaman arkasında durur musun?
2. Peki ya şıpsevdi biri olduğunu söyleyebilir misin?
3. Genel olarak sinirli biri olduğunu söyleyebilir misin?
4. Peki ya öfkelendiğinde bunu kontrol edebiliyor musun?
5. Belirli yaşam kuralların var mı?
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6. Hayatta en fazla değer verdiğin kişi kim?
7. Gece hayatının aktif olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son olarak, sence sen yılda kaç kez magazin haberlerinde yer alırdın?
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