Üniversite Yıllarının Filmi Çekilse Türü Ne Olurdu?
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Üniversite dediğin yalnızca ders, sınav ve diploma değil ki… Peki bütün üniversite yıllarını bir yönetmene versek ve “Bundan bize güzel bir film çıkar.” desek ortaya ne çıkardı?
Hazırsan kampüse geri dönüyoruz. Bakalım senin üniversite yıllarının filmi hangi türde çekilirdi?
1. Başladık bile! Üniversitede seni en çok heyecanlandıran şey neydi?
2. Üniversite hayatını bir tatlıya benzetsen hangisi olurdu?
3. Kampüste başlayan unutamadığın bir aşk ya da hoşlantı yaşadın mı?
4. Üniversiteyi şehir dışında mı okudun?
5. Biraz da geçmişe dönelim. Ders iptal edildi! Ne yapıyorsun?
6. Üniversite yıllarında ne kadar sosyal biriydin? Puanla bakalım!
7. Erasmus’a gittin mi ya da gitmeyi çok istedin mi?
8. Sona geldik! Üniversite yıllarını tekrar yaşamak ister miydin?
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