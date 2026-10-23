Üniversite Yıllarının Filmi Çekilse Türü Ne Olurdu?

Senin üniversite yıllarında “Bugün ne olacak?” sorusunun cevabını kimse bilmiyormuş. Bir bakmışsın başka şehirde, bir bakmışsın plansız bir etkinlikte, bir bakmışsın hiç tanımadığın insanlarla yepyeni bir anının içindesin. Sen düzenli bir senaryodan çok doğaçlama yaşamışsın. O yüzden senin filminin temposu hiç düşmez; izleyen de “Bunların başına daha ne gelebilir?” diye sonuna kadar merak ederdi.