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Üniversite Yıllarının Filmi Çekilse Türü Ne Olurdu?

etiket Üniversite Yıllarının Filmi Çekilse Türü Ne Olurdu?

onedio.mimi - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:34
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Üniversite dediğin yalnızca ders, sınav ve diploma değil ki… Peki bütün üniversite yıllarını bir yönetmene versek ve “Bundan bize güzel bir film çıkar.” desek ortaya ne çıkardı? 

Hazırsan kampüse geri dönüyoruz. Bakalım senin üniversite yıllarının filmi hangi türde çekilirdi?

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1. Başladık bile! Üniversitede seni en çok heyecanlandıran şey neydi?

1. Başladık bile! Üniversitede seni en çok heyecanlandıran şey neydi?

2. Üniversite hayatını bir tatlıya benzetsen hangisi olurdu?

3. Kampüste başlayan unutamadığın bir aşk ya da hoşlantı yaşadın mı?

3. Kampüste başlayan unutamadığın bir aşk ya da hoşlantı yaşadın mı?

4. Üniversiteyi şehir dışında mı okudun?

4. Üniversiteyi şehir dışında mı okudun?

5. Biraz da geçmişe dönelim. Ders iptal edildi! Ne yapıyorsun?

5. Biraz da geçmişe dönelim. Ders iptal edildi! Ne yapıyorsun?
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6. Üniversite yıllarında ne kadar sosyal biriydin? Puanla bakalım!

6. Üniversite yıllarında ne kadar sosyal biriydin? Puanla bakalım!

7. Erasmus’a gittin mi ya da gitmeyi çok istedin mi?

7. Erasmus’a gittin mi ya da gitmeyi çok istedin mi?

8. Sona geldik! Üniversite yıllarını tekrar yaşamak ister miydin?

8. Sona geldik! Üniversite yıllarını tekrar yaşamak ister miydin?

Romantik komedi!

Romantik komedi!

Senin üniversite yılların biraz ders, bolca hoşlantı, birkaç yanlış anlaşılma ve sayısız kahve bahanesinden oluşmuş. Birine denk gelmek için yol uzatmış, “tesadüfen” aynı yerde bulunmuş olma ihtimalin yüksek. Arkadaş grubun da ilişki danışmanın gibi çalışmış olabilir. Kısacası senin filminde aşk var ama yanında bol kahkaha ve hafif kaos da eksik değil.

Gençlik komedisi!

Gençlik komedisi!

Senin üniversite hayatında olayların yarısı plansız, diğer yarısı da tamamen saçma tesadüflerden çıkmış. “Bir saat oturup kalkarız.” deyip sabahlamak, son dakikada ödev yetiştirmek, yanlış sınıfa girmek, sonra da bunlara yıllarca gülmek tam senlik. Sen üniversitede düzenli bir hayat yaşamamışsın; resmen bölüm bölüm komedi üretmişsin.

Macera!

Macera!

Senin üniversite yıllarında “Bugün ne olacak?” sorusunun cevabını kimse bilmiyormuş. Bir bakmışsın başka şehirde, bir bakmışsın plansız bir etkinlikte, bir bakmışsın hiç tanımadığın insanlarla yepyeni bir anının içindesin. Sen düzenli bir senaryodan çok doğaçlama yaşamışsın. O yüzden senin filminin temposu hiç düşmez; izleyen de “Bunların başına daha ne gelebilir?” diye sonuna kadar merak ederdi.

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