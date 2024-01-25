Ümit Özdağ, "Otur" İkazından Sonra Oturmayan Gazeteciye "Afgan mısın?" Çıkışında Bulundu
Ümit Özdağ, "Otur" İkazından Sonra Oturmayan Gazeteciye "Afgan mısın?" Çıkışında Bulundu
Kaynak: https://twitter.com/anilcanolcer/stat...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'deki konuşması sırasında bir gazeteciye 'Afgan mısın?' çıkışında bulundu. Özdağ'ın, gazeteciye 'otur' ikazında bulunduktan sonra oturmaması üstüne söylediği sözler ve ayrıntılar içeriğimizde...👇
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Yaptığı konuşmalarda yabancı kimlikli vatandaşlara söylemleriyle gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni videosuyla gündem oldu.
Özdağ, Kayseri'de konuşma yapacağı sırada "otur" ikazında bulunduğu gazetecinin oturmamasından sonra "Afgan mısın?" çıkışında bulundu.
Özdağ'ın videosunu sizler için şöyle bırakalım.👇
Yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.
Özdağ'ın söyleminin ırkçı olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları fikirlerini belirtirken;
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Söylemin sertliğiyle ilgili yorum yapan da oldu.
İsterseniz sizleri o yorumlarla baş başa bırakalım.👇
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