Milyon Dolarların Uçtuğu Yeni ''Seçil Erzan Vakası'': Bu Defa Dolandırılanlar Ünlü Değil!
Milyon Dolarların Uçtuğu Yeni ''Seçil Erzan Vakası'': Bu Defa Dolandırılanlar Ünlü Değil!
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Denizli'de 'Seçil Erzan' vakasına benzer bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Ertuğrul S., yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiden para topladı.
İddiaya göre, Ertuğrul S. tarafından Denizli'de dijital finans alanında bir şirket kuruldu. Ardından Ertuğrul, Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia etti.
Çevresinde bulunan kişilerin güvenini kazanan Ertuğrul, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. Ancak yatırımcılar kar paylarını alamayınca Ertuğrul ve iki ortağı hakkında suç duyurusunda bulundular.
Dolandırılan kişilerin bazılarının avukatlığını yapan Gizem Üğür, yaşanan olayın 'Seçil Erzan' vakasından tek farkının dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi.
Araştırmada, şüphelilerin lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyip şirkete para yatırmalarını sağladıkları belirtildi.
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Dolandırıcılık sisteminin 'Ponzi Sistemi' gibi işlediğini söyleyen Avukat Üğür, bu sistemide şüpheliler önce akrabalarını yatırıma teşvik ettiğini ve vaat ettikleri yüksek karları bir süre dağıttığını söylüyor. Devamında ise bunu gören kişilerin de yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatıyor.
Üğür, çoğunluğu Avrupa'da yaşayan 750 kişinin 20 bin ile 300 bin euro arasında yatırım yaptığını söylüyor. Ancak yatırımcıların çoğunun kar payı alamazken, bir kısmının sadece 2 ayda yüzde 15 kar payı aldığını söylüyor.
Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Üğür, şüphelilerin verdikleri ifadede yatırım amaçlı para almadıklarını iddia ettiklerini ancak büyük miktarlarda para transferi dekontlarının ellerinde olduğunu söyledi.
Üğür, dolandırılanların korkutularak suç duyurusunda bulunmalarının engellendiğini, bazılarının 2 yıldır parasını alamadığını aktardı. Dolandırılan yabancıların da kendi ülkelerinde şikayette bulunduğunu belirten Üğür, şüphelilerin yurt dışına kaçabileceği endişesiyle yurt dışı yasağı talep etti.
İsviçre'de yaşayan ve 120 bin eurosunun dolandırıldığını belirten Celine Geiser, şüphelilerin devamlı olarak bahaneler ürettiklerini ve beklemeleri gerektiğini söylediğini söyledi.
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Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit ise Ertuğrul S.'nin lüks araçları ile kendisini ikna ettiğini söyledi. Petit'de kendisine birçok bahane uydurduğunu söyledi.
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