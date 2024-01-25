Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Milyon Dolarların Uçtuğu Yeni ''Seçil Erzan Vakası'': Bu Defa Dolandırılanlar Ünlü Değil!

Milyon Dolarların Uçtuğu Yeni ''Seçil Erzan Vakası'': Bu Defa Dolandırılanlar Ünlü Değil!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 13:30

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirterek, çoğunluğu Avrupa'da yaşayan 750 kişiyi dolandıran 3 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Denizli'de 'Seçil Erzan' vakasına benzer bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Ertuğrul S., yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiden para topladı.

Denizli'de 'Seçil Erzan' vakasına benzer bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Ertuğrul S., yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiden para topladı.

İddiaya göre, Ertuğrul S. tarafından Denizli'de dijital finans alanında bir şirket kuruldu. Ardından Ertuğrul, Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia etti.

İddiaya göre, Ertuğrul S. tarafından Denizli'de dijital finans alanında bir şirket kuruldu. Ardından Ertuğrul, Dubai merkezli bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia etti.

Çevresinde bulunan kişilerin güvenini kazanan Ertuğrul, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. Ancak yatırımcılar kar paylarını alamayınca Ertuğrul ve iki ortağı hakkında suç duyurusunda bulundular.

Çevresinde bulunan kişilerin güvenini kazanan Ertuğrul, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. Ancak yatırımcılar kar paylarını alamayınca Ertuğrul ve iki ortağı hakkında suç duyurusunda bulundular.

Dolandırılan kişilerin bazılarının avukatlığını yapan Gizem Üğür, yaşanan olayın 'Seçil Erzan' vakasından tek farkının dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi.

Dolandırılan kişilerin bazılarının avukatlığını yapan Gizem Üğür, yaşanan olayın 'Seçil Erzan' vakasından tek farkının dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi.

Araştırmada, şüphelilerin lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyip şirkete para yatırmalarını sağladıkları belirtildi.

Araştırmada, şüphelilerin lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyip şirkete para yatırmalarını sağladıkları belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dolandırıcılık sisteminin 'Ponzi Sistemi' gibi işlediğini söyleyen Avukat Üğür, bu sistemide şüpheliler önce akrabalarını yatırıma teşvik ettiğini ve vaat ettikleri yüksek karları bir süre dağıttığını söylüyor. Devamında ise bunu gören kişilerin de yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatıyor.

Dolandırıcılık sisteminin 'Ponzi Sistemi' gibi işlediğini söyleyen Avukat Üğür, bu sistemide şüpheliler önce akrabalarını yatırıma teşvik ettiğini ve vaat ettikleri yüksek karları bir süre dağıttığını söylüyor. Devamında ise bunu gören kişilerin de yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatıyor.

Üğür, çoğunluğu Avrupa'da yaşayan 750 kişinin 20 bin ile 300 bin euro arasında yatırım yaptığını söylüyor. Ancak yatırımcıların çoğunun kar payı alamazken, bir kısmının sadece 2 ayda yüzde 15 kar payı aldığını söylüyor.

Üğür, çoğunluğu Avrupa'da yaşayan 750 kişinin 20 bin ile 300 bin euro arasında yatırım yaptığını söylüyor. Ancak yatırımcıların çoğunun kar payı alamazken, bir kısmının sadece 2 ayda yüzde 15 kar payı aldığını söylüyor.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Üğür, şüphelilerin verdikleri ifadede yatırım amaçlı para almadıklarını iddia ettiklerini ancak büyük miktarlarda para transferi dekontlarının ellerinde olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Üğür, şüphelilerin verdikleri ifadede yatırım amaçlı para almadıklarını iddia ettiklerini ancak büyük miktarlarda para transferi dekontlarının ellerinde olduğunu söyledi.

Üğür, dolandırılanların korkutularak suç duyurusunda bulunmalarının engellendiğini, bazılarının 2 yıldır parasını alamadığını aktardı. Dolandırılan yabancıların da kendi ülkelerinde şikayette bulunduğunu belirten Üğür, şüphelilerin yurt dışına kaçabileceği endişesiyle yurt dışı yasağı talep etti.

Üğür, dolandırılanların korkutularak suç duyurusunda bulunmalarının engellendiğini, bazılarının 2 yıldır parasını alamadığını aktardı. Dolandırılan yabancıların da kendi ülkelerinde şikayette bulunduğunu belirten Üğür, şüphelilerin yurt dışına kaçabileceği endişesiyle yurt dışı yasağı talep etti.

İsviçre'de yaşayan ve 120 bin eurosunun dolandırıldığını belirten Celine Geiser, şüphelilerin devamlı olarak bahaneler ürettiklerini ve beklemeleri gerektiğini söylediğini söyledi.

İsviçre'de yaşayan ve 120 bin eurosunun dolandırıldığını belirten Celine Geiser, şüphelilerin devamlı olarak bahaneler ürettiklerini ve beklemeleri gerektiğini söylediğini söyledi.

'Yatırımımın sonuna geldiğimde paramı geri almak için Ertuğrul S. ile iletişime geçtim. Bana, Covid-19 nedeniyle ve fonları bloke eden paranın durumu ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Her aramada bana Türkiye'deki enflasyondan tutun da ofis sitesinin güncellenmesine kadar başka birçok bahane uydurup, beklemem gerektiğini söyledi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit ise Ertuğrul S.'nin lüks araçları ile kendisini ikna ettiğini söyledi. Petit'de kendisine birçok bahane uydurduğunu söyledi.

Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit ise Ertuğrul S.'nin lüks araçları ile kendisini ikna ettiğini söyledi. Petit'de kendisine birçok bahane uydurduğunu söyledi.

'Ertuğrul S.'yi 2012 yılından beri tanırım. Sahibi olduğum kafemin önüne çok büyük bir lüks araçla geliyordu. Bu sebeple ona nasıl lüks araçlar satın aldığını sordum. Bana 'Sen de alabilirsin' deyip, yatırımdan bahsetti. Ben de parayı gönderip, yatırım yaptım. Ancak vadedildiği gibi hiç para alamadım. Kendisi her görüşmemizde vaatlerin yerine getirileceğini Corana19 pandemisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları bloke ettiğini ve bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. En son enflasyon nedeniyle devletin, euro hesaplarına el koyduğunu, bu nedenle elleri kolları bağlı olduğunu söyledi. Devlet izin verir vermez paraları yatıracaklarını söyledi'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?