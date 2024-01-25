Bundan TÜİK'in Haberi Var mı? Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Enflasyon Hesabı Ekonomi Yönetimini Üzdü
Bundan TÜİK'in Haberi Var mı? Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Enflasyon Hesabı Ekonomi Yönetimini Üzdü
Mart 2024 seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları arasındaki polemikler de ilgi çekiyor. Son günlerde TÜİK'in hissedilen enflasyonu da gündemdeyken, Ak Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mevcut başkan ve CHP'nin Ankara Belediye Başkanı adayı olan Mansur Yavaş'a yönelik maaş zamları üzerinden enflasyon açıklaması dikkat çekti.
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31 Mart 2024 günü Türkiye yeniden sandık başına geçerek yerel yönetimler için oy kullanacak. Belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimlere gün sayarken, polemikler de dikkat çekiyor. Bu ortamda önce çıkan da maaş zamları oldu.
TÜİK'in açıkladığı 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olurken, asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Biz dönelim Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının maaş zamlarına. Mevcut başkan Mansur Yavaş yılbaşında maaşlara yüzde 70 oranında zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda da yüzde 20 ila 68 aralığında maaşlar artırılmıştı.
Hükümetin başkan adayı Turgut Altınok ise maaş zamlarını az buldu. Belediye personeli maaşına yüzde 70 zam için Altınok, "Verdiği zam enflasyonun altında" dedi.
Sosyal medyada da bu açıklama gündem oldu.
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Enflasyonla birlikte, diğer maaş zamlarına yönelik Altınok'un fikri merak edilirken,
Üyesi ve adayı olduğu partinin yönettiği ekonomiyle ilgili söylemleri ilgi çekti.
İşte Altınok'un maaş zamlarına az bulmasına yönelik yorumlardan bazıları.
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Siz yüzde 70 zammı nasıl buldunuz?
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Ülkenin yüzde 60 asgari ücretle çalışıyor ve açlık sınırı 21 bin o evladı tcnize hoşgeldin tanıştırayım
TUİK i tayyip ten başka ciddiye alan yok
Şaşırmamak lazım, yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bazıları gazetelere, sosyal medyaya hatta billboardlara koca koca ilanlar verdi. T.V'lerde, ... Devamını Gör