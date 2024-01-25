Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bundan TÜİK'in Haberi Var mı? Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Enflasyon Hesabı Ekonomi Yönetimini Üzdü

Bundan TÜİK'in Haberi Var mı? Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Enflasyon Hesabı Ekonomi Yönetimini Üzdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 13:28 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 13:49

Mart 2024 seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları arasındaki polemikler de ilgi çekiyor. Son günlerde TÜİK'in hissedilen enflasyonu da gündemdeyken, Ak Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mevcut başkan ve CHP'nin Ankara Belediye Başkanı adayı olan Mansur Yavaş'a yönelik maaş zamları üzerinden enflasyon açıklaması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart 2024 günü Türkiye yeniden sandık başına geçerek yerel yönetimler için oy kullanacak. Belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimlere gün sayarken, polemikler de dikkat çekiyor. Bu ortamda önce çıkan da maaş zamları oldu.

31 Mart 2024 günü Türkiye yeniden sandık başına geçerek yerel yönetimler için oy kullanacak. Belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimlere gün sayarken, polemikler de dikkat çekiyor. Bu ortamda önce çıkan da maaş zamları oldu.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olurken, asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

TÜİK'in açıkladığı 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olurken, asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Temmuz 2023'te bu maaşlar zamlanmıştı. Ancak son günlerde TÜİK'in enflasyon verileri üzerinden de hissedilen enflasyon tartışması devam ediyor.

Detaylarını merak edenler buraya buyursun.

Biz dönelim Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının maaş zamlarına. Mevcut başkan Mansur Yavaş yılbaşında maaşlara yüzde 70 oranında zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda da yüzde 20 ila 68 aralığında maaşlar artırılmıştı.

Biz dönelim Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının maaş zamlarına. Mevcut başkan Mansur Yavaş yılbaşında maaşlara yüzde 70 oranında zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda da yüzde 20 ila 68 aralığında maaşlar artırılmıştı.

Hükümetin başkan adayı Turgut Altınok ise maaş zamlarını az buldu. Belediye personeli maaşına yüzde 70 zam için Altınok, "Verdiği zam enflasyonun altında" dedi.

Hükümetin başkan adayı Turgut Altınok ise maaş zamlarını az buldu. Belediye personeli maaşına yüzde 70 zam için Altınok, "Verdiği zam enflasyonun altında" dedi.

Sosyal medyada da bu açıklama gündem oldu.

Sosyal medyada da bu açıklama gündem oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Enflasyonla birlikte, diğer maaş zamlarına yönelik Altınok'un fikri merak edilirken,

Enflasyonla birlikte, diğer maaş zamlarına yönelik Altınok'un fikri merak edilirken,
twitter.com

Üyesi ve adayı olduğu partinin yönettiği ekonomiyle ilgili söylemleri ilgi çekti.

Üyesi ve adayı olduğu partinin yönettiği ekonomiyle ilgili söylemleri ilgi çekti.
twitter.com

İşte Altınok'un maaş zamlarına az bulmasına yönelik yorumlardan bazıları.

İşte Altınok'un maaş zamlarına az bulmasına yönelik yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz yüzde 70 zammı nasıl buldunuz?

Siz yüzde 70 zammı nasıl buldunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emin Öztürk

Ülkenin yüzde 60 asgari ücretle çalışıyor ve açlık sınırı 21 bin o evladı tcnize hoşgeldin tanıştırayım

The_Green berets

TUİK i tayyip ten başka ciddiye alan yok

patatessoğan lobisi

Şaşırmamak lazım, yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bazıları gazetelere, sosyal medyaya hatta billboardlara koca koca ilanlar verdi. T.V'lerde, ... Devamını Gör