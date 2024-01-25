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İmamoğlu'nun Makamına Girmişti: Gizemli Araç İletişim Başkanlığı'na Ait Çıktı

İmamoğlu'nun Makamına Girmişti: Gizemli Araç İletişim Başkanlığı'na Ait Çıktı

İletişim Başkanlığı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 13:20

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı misafirlerini ağırladığı Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne beyaz bir araç girmişti. Aracın İletişim Başkanlığı'na ait olduğu ortaya çıktı. 

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Odatv'nin dün gündeme taşıdığı olayda; beyaz renkli bir araç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı kabullerini yaptığı Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne girmişti.

Odatv'nin dün gündeme taşıdığı olayda; beyaz renkli bir araç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı kabullerini yaptığı Beyaz Köşk'ün araç girişine yasak olan bölümüne girmişti.

Araçtan inen iki kişi vatandaş girişine açık olan ancak araçla girilmesi sasak olan bölgede fotoğraf çektikten sonra bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kameralarından plakası tespit edilen araçla ilgili belediye yetkilileri şikayetçi oldu.

Araçtan inen iki kişi vatandaş girişine açık olan ancak araçla girilmesi sasak olan bölgede fotoğraf çektikten sonra bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kameralarından plakası tespit edilen araçla ilgili belediye yetkilileri şikayetçi oldu.

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Aracının İletişim Başkanlığı'na ait olduğunu söyleyen Saymaz, 'Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Aracının İletişim Başkanlığı'na ait olduğunu söyleyen Saymaz, 'Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı ile görüştüğünü söyleyen Saymaz, 'Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler' dedi.

İletişim Başkanlığı ile görüştüğünü söyleyen Saymaz, 'Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler' dedi.

Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler. Yetkililer bana şu açıklamayı yaptı: “Bunlar özel kalemden iki genç. Ankara’dan İstanbul’a iş için gelmişler. Gelirken, Emirhan Korusu’na çıkalım, gezelim demişler. Fotoğraf çekip gelmişler. Başkaları da fotoğraf çekiyormuş. Orası halka değil, arabalara kapalıymış. Fotoğraflarda bir şey yok zaten. Ankaralı iki gencin boğaz görme heyecanı tamamen.”

Yetkililerin Saymaz'a yaptığı açıklama şu şekilde: 'Bunlar özel kalemden iki genç. Ankara’dan İstanbul’a iş için gelmişler. Gelirken, Emirhan Korusu’na çıkalım, gezelim demişler. Fotoğraf çekip gelmişler. Başkaları da fotoğraf çekiyormuş. Orası halka değil, arabalara kapalıymış. Fotoğraflarda bir şey yok zaten. Ankaralı iki gencin boğaz görme heyecanı tamamen.'

Yetkililerin Saymaz'a yaptığı açıklama şu şekilde: 'Bunlar özel kalemden iki genç. Ankara’dan İstanbul’a iş için gelmişler. Gelirken, Emirhan Korusu’na çıkalım, gezelim demişler. Fotoğraf çekip gelmişler. Başkaları da fotoğraf çekiyormuş. Orası halka değil, arabalara kapalıymış. Fotoğraflarda bir şey yok zaten. Ankaralı iki gencin boğaz görme heyecanı tamamen.'

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