İmamoğlu'nun Makamına Girmişti: Gizemli Araç İletişim Başkanlığı'na Ait Çıktı

Binanın fotoğraflarını çeken iki kişinin İletişim Başkanlığı’nın özel kaleminde çalıştıklarını söylediler. Görev gereği İstanbul’a gittikleri gün Emirgan Korusu’nu gezdiklerini söylediler. Yetkililer bana şu açıklamayı yaptı: “Bunlar özel kalemden iki genç. Ankara’dan İstanbul’a iş için gelmişler. Gelirken, Emirhan Korusu’na çıkalım, gezelim demişler. Fotoğraf çekip gelmişler. Başkaları da fotoğraf çekiyormuş. Orası halka değil, arabalara kapalıymış. Fotoğraflarda bir şey yok zaten. Ankaralı iki gencin boğaz görme heyecanı tamamen.”