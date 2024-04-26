Uğur Dündar Yıllar Önce Verdiği Röportaj Sebebiyle Yeniden DNA Testi Yaptıracak İddiası
Uğur Dündar Yıllar Önce Verdiği Röportaj Sebebiyle Yeniden DNA Testi Yaptıracak İddiası
Suphiye Orancı ile Uğur Dündar arasında yaşandığı iddia edilen ilişkide gelişmeler devam ediyor. Başarılı gazetecinin yıllar önce verdiği bir röportaj sebebiyle DNA testinin yeniden yapılması söz konusu.
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Geçtiğimiz hafta Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya katılmasıyla yaşanan gelişmelerin yankıları devam ediyor.
Programda Duygu Nebioğlu'nun kız kardeşi Dilara'nın babasının Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti.
Bunun üstüne Uğur Dündar, bu davanın 2022'de görülmeye başlandığını ve gizlilik kararı olduğunu ifade etmiş, ancak DNA testi sonucunda baba olmadığının kanıtlandığını belirtmişti.
Ancak Uğur Dündar'ın 24 Nisan 1985 yılında yaptığı röportajda söylediği şu sözler sebebiyle Dündar'ın yeniden DNA testi yaptırmasına sebep olacak iddiaları dolaşıyor
Delil dosyasına giren bu röportajdan sonra yaşanacak gelişmelerin takipçisi olacağız.
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