Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 1994'teki Dünya Kupası için yapılan uyuşturucu testini geçemeyen Diego Maradona.
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2. 33 yaşındaki Tom Fox'un AIDS'e yenik düşmeden birkaç dakika önce çekilen son fotoğrafı.
3. Bir protestoda öldürülen oğlunun yasını tutan bir anne. (Kosova 1990)
4. Japon toplama kampına varan Japon asıllı bir Birinci Dünya Savaşı ABD Donanması gazisi. (Nisan 1942)
5. Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Çin tankları Tiananmen Meydanı Katliamı'nın ardından bir yığın ceset ve bisikletin yanından geçerken. (Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Haziran 1989.)
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6. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Çinli şarkıcı Peng Liyuan, Tiananmen Meydanı katliamının ardından Pekin'deki sıkıyönetim birlikleri için şarkı söylerken (1989)
7. Haç yıkayan temizlikçi kadınlar. (1938)
8. Japon İmparatorluk Ordusu'ndan General Nagaoka Gaishi. (1920)
9. Türünün ilk örneklerinden Boeing 727'nin açılışı. (1962)
10. El Alamein yakınlarındaki kum tepelerini geçen bir Alman devriyesi. (Eylül 1942)
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11. Motorlu patenlerine yakıt ikmali yaptıran bir satıcı. (1961)
12. ABD Ordusu mensuplarının kahvaltı ettiği sırada at sırtındaki bir asker masanın üzerinden atlarken çekilmiş fotoğraf. (1909)
13. "Kafkaslara barış, herkese barış" (25 Ocak 1995 Grozni/Sölƶa-Ġala, Çeçen Cumhuriyeti.)
14. 4 yaşındayken bir halı fabrikasında köle gibi çalıştırılan 12 yaşındaki çocuk işçiliği karşıtı konuşmacı Pakistanlı İkbal Masih. İkbal, 7 Aralık 1994'te Boston'da Reebok İnsan Hakları Ödülü'nü alan beş kişiden biri olarak takdim edildikten dört ay sonra öldürüldü.
15. Nürnberg Duruşmaları sırasında bir çeviri hatasına gülen Alman savaş suçluları. (1945)
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