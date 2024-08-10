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U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Hollanda Galibiyetinden Sonra Arda Güler'in Gol Sevincini Yaptı

U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Hollanda Galibiyetinden Sonra Arda Güler'in Gol Sevincini Yaptı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 13:50

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Hollanda galibiyetinin ardından Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler'in pozunu verdi.

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Balkan şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, 5-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Balkan şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, 5-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Şu ana kadar Belçika, İspanya, ve Slovenya'yı geçen ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Hollanda’yı da 3-2 yenmeyi başardı.

Yoluna kayıpsız devam eden başarılı sporcularımız, zaferi Arda Güler'in gol sevinciyle kutladı.

Yoluna kayıpsız devam eden başarılı sporcularımız, zaferi Arda Güler'in gol sevinciyle kutladı.

Real Madrid forması giyen Arda, sevincinin anlamını şöyle açıklamıştı: 'Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum.'

Millilerin turnuvadaki kalan maçlarının tarihleri ve saatleri şu şekilde 👇

Millilerin turnuvadaki kalan maçlarının tarihleri ve saatleri şu şekilde 👇

10 Ağustos

12 Ağustos

13 Ağustos

Kadromuz 👇

Kadromuz 👇

  • Pasörler: Selin Çalışkan, Dilay Özdemir

  • Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Selen Köse

  • Smaçörler: Şevval Acıbal, Eylül Durgun, Bianka İlayda Mumcular, Liza Safronova

  • Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz

  • Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef

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