U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Hollanda Galibiyetinden Sonra Arda Güler'in Gol Sevincini Yaptı
U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Hollanda Galibiyetinden Sonra Arda Güler'in Gol Sevincini Yaptı
20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Hollanda galibiyetinin ardından Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler'in pozunu verdi.
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Balkan şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, 5-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.
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Yoluna kayıpsız devam eden başarılı sporcularımız, zaferi Arda Güler'in gol sevinciyle kutladı.
Millilerin turnuvadaki kalan maçlarının tarihleri ve saatleri şu şekilde 👇
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