Buse Naz Çakıroğlu'nun Antrenörü Nazım Yiğit'in Final Maçının Sonunda Sinirlerine Hakim Olamadı!
Buse Naz Çakıroğlu'nun Antrenörü Nazım Yiğit'in Final Maçının Sonunda Sinirlerine Hakim Olamadı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kadın Boks Milli Takımımız’ın başantrenörü Nazım Yiğit, Buse Naz Çakıroğlu’nun Çinli Yu Wu’ya yenildiği final maçını yöneten hakemlere tepki gösterdi. Çakıroğlu'nun Yiğit'i sakinleştirmeye çalıştığı anlar ekranlara yansıdı.
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Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te olimpiyat ikincisi oldu
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Milli boksör, final maçın ardından mücadelenin hakemlerini eleştirdi 👇
Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit de maç görevlilerinin adil olmadığını ifade etti 👇
Yiğit'in maçın bitimiyle öfkelendiği anlar ekranlara böyle yansıdı:
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