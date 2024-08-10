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Buse Naz Çakıroğlu'nun Antrenörü Nazım Yiğit'in Final Maçının Sonunda Sinirlerine Hakim Olamadı!

Buse Naz Çakıroğlu'nun Antrenörü Nazım Yiğit'in Final Maçının Sonunda Sinirlerine Hakim Olamadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 11:51

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Kadın Boks Milli Takımımız’ın başantrenörü Nazım Yiğit, Buse Naz Çakıroğlu’nun Çinli Yu Wu’ya yenildiği final maçını yöneten hakemlere tepki gösterdi. Çakıroğlu'nun Yiğit'i sakinleştirmeye çalıştığı anlar ekranlara yansıdı.

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Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te olimpiyat ikincisi oldu

Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te olimpiyat ikincisi oldu

28 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibin Yu Wu'ya 4-1 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı. Çakıroğlu, Türkiye'ye dev organizasyondaki üçüncü gümüş madalyayı getirdi.

Milli boksör, final maçın ardından mücadelenin hakemlerini eleştirdi 👇

Milli boksör, final maçın ardından mücadelenin hakemlerini eleştirdi 👇

'Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi. Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil.

Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit de maç görevlilerinin adil olmadığını ifade etti 👇

Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit de maç görevlilerinin adil olmadığını ifade etti 👇

TRT'ye konuşan antrenör, “Bu, Türk düşmanlığı. Göz göre göre hakkımız yediler. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da aynısını yaptılar. Kazandığımız raundu rakibe verdiler. IOC dünyanın en kötü hakemlerini buraya göndermiş. IOC’yi kınıyorum, tanımıyorum.” dedi

Yiğit'in maçın bitimiyle öfkelendiği anlar ekranlara böyle yansıdı:

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