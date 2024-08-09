Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatları Altın Madalya Kazanamadan Noktaladı!

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin altın madalya şansı ne yazık ki kalmadı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybetmesiyle Türkiye, 40 yıl sonra ilk defa olimpiyatlarda hiç altın madalya kazanamadı.