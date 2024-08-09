Görüş Bildir
Haberler
Spor
Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatları Altın Madalya Kazanamadan Noktaladı!

Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatları Altın Madalya Kazanamadan Noktaladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 00:20

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin altın madalya şansı ne yazık ki kalmadı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybetmesiyle Türkiye, 40 yıl sonra ilk defa olimpiyatlarda hiç altın madalya kazanamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

18 branşta toplam 102 sporcuyla katılma hakkı elde ettiğimiz, 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşıldı.

18 branşta toplam 102 sporcuyla katılma hakkı elde ettiğimiz, 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşıldı.

11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda milliler, tüm Türkiye'ye büyük gurur ve heyecan yaşatırken hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaşamadık.

11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda milliler, tüm Türkiye'ye büyük gurur ve heyecan yaşatırken hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaşamadık.

6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca

  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg

  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg

  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım

  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg

  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg

40 yıl sonra ise ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayamadık. İşte Türkiye'nin Olimpiyatlar tarihindeki madalya sayıları 👇

40 yıl sonra ise ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayamadık. İşte Türkiye'nin Olimpiyatlar tarihindeki madalya sayıları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın