Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatları Altın Madalya Kazanamadan Noktaladı!
Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatları Altın Madalya Kazanamadan Noktaladı!
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin altın madalya şansı ne yazık ki kalmadı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya kaybetmesiyle Türkiye, 40 yıl sonra ilk defa olimpiyatlarda hiç altın madalya kazanamadı.
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18 branşta toplam 102 sporcuyla katılma hakkı elde ettiğimiz, 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşıldı.
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11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda milliler, tüm Türkiye'ye büyük gurur ve heyecan yaşatırken hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaşamadık.
6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.
40 yıl sonra ise ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayamadık. İşte Türkiye'nin Olimpiyatlar tarihindeki madalya sayıları 👇
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