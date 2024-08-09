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Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı!

Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 23:06

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya getirdi! Çakıroğlu, finalde Çin’den Yu Wu'ya kaybetti.

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Yarı final maçında Filipinler’den Aira Villagas’ı 5-0 yenerek final bileti alan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyaya ulaşamadı.

Yarı final maçında Filipinler’den Aira Villagas’ı 5-0 yenerek final bileti alan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyaya ulaşamadı.
cdnuploads.aa.com.tr

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi olan 28 yaşındaki sporcumuz Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi olan 28 yaşındaki sporcumuz Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
cdnuploads.aa.com.tr

Tebrikler ve teşekkürler Buse Naz!

Tebrikler ve teşekkürler Buse Naz!

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