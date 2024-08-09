Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı!
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya getirdi! Çakıroğlu, finalde Çin’den Yu Wu'ya kaybetti.
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Yarı final maçında Filipinler’den Aira Villagas’ı 5-0 yenerek final bileti alan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyaya ulaşamadı.
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Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi olan 28 yaşındaki sporcumuz Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
Tebrikler ve teşekkürler Buse Naz!
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