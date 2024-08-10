Olimpiyat Tarihinde İlk Kez Yer Alan Break Dans Tepkilerle Karşılandı
Olimpiyat Tarihinde İlk Kez Yer Alan Break Dans Tepkilerle Karşılandı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, spor dünyasında pek çok yeniliği beraberinde getirirken, tarihte ilk kez olimpiyat programına dahil edilen Break Dans, sporseverlerin tepkisine neden oldu.
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Sokak kültürünün önemli bir parçası olan Break Dans, Paris 2024'te olimpiyat sahnesine çıktı.
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Bu yenilikçi hamle, genç izleyici kitlesine hitap etmeyi hedeflerken, birçok spor takipçisini memnun etmedi.
Break dansın karate yerine olimpiyat oyunlarına dahil edilmesi, olimpiyat ruhuna uygun bulunmadı. Tokyo 2020'de Türkiye, karatede 4 madalya kazanmıştı. (1 gümüş, 3 bronz)
İşte break dans karşılaşmasından bir kesit ve gelen yorumlar 👇🏻
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