Hakemlerden Dert Yandı: Olimpiyat İkincisi Buse Naz Çakıroğlu Boks Kariyerini Noktalayabilir!
Hakemlerden Dert Yandı: Olimpiyat İkincisi Buse Naz Çakıroğlu Boks Kariyerini Noktalayabilir!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olduktan sonra final mücadelesinin hakemlerini eleştirdi ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çakıroğlu, boks kariyerine nokta koyabileceğini ifade etti.
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Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de gümüş madalyayı ülkemize getirdi.
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28 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da ikincilik elde etti.
Karşılaşmanın ardından "Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:
Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını da belirtti.
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