Görüş Bildir
Haberler
Spor
Hakemlerden Dert Yandı: Olimpiyat İkincisi Buse Naz Çakıroğlu Boks Kariyerini Noktalayabilir!

Hakemlerden Dert Yandı: Olimpiyat İkincisi Buse Naz Çakıroğlu Boks Kariyerini Noktalayabilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 08:29

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olduktan sonra final mücadelesinin hakemlerini eleştirdi ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çakıroğlu, boks kariyerine nokta koyabileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

28 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da ikincilik elde etti.

28 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibi Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da ikincilik elde etti.

Karşılaşmanın ardından "Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:

Karşılaşmanın ardından "Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor.'

Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını da belirtti.

Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını da belirtti.

'Planım bu şekildeydi. Bir süre dinleneceğim kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar verecektim. Yine aynı şekilde aynı planı uygulayacağım. Oturacağım biraz dinleneceğim, biraz kafamı toplayacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim. Saha içinde mi saha dışında mı, devam mı etmek istiyorum, tamam mı? Buna karar vereceğim. Ondan sonra da bir yol haritası çizeceğim.' 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın