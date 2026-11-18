Tuvalet Kağıdını Asma Şekliniz Kişiliğinizi Ele Veriyor
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Tuvalet kağıdını rulonun önünden mi, duvar tarafından mı sarkıttığınız yıllardır tartışılıyor. Terapist Dr. Gilda Carle'ın hazırladığı bir test, küçük tercihin kişilik hakkında ipucu verebileceğini öne sürüyor. Testin sonuçları kağıdı önden asanları daha baskın, duvar tarafından asanları ise daha uyumlu bir profil olarak tanımlıyor. Yine de test bilimsel bir kişilik ölçümü değil, eğlenceli bir anket niteliğinde.
Kağıdı önden asanlar daha baskın bir profil çiziyor
Duvar tarafından asanlar daha uyumlu ve sabırlı olarak tanımlanıyor
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