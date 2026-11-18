Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, farklı etnik kökenlerden yaklaşık 2 bin kadın ve erkeğe tuvalet kağıdını nasıl astıklarını sordu. Katılımcılardan ayrıca kendilerini ne kadar iddialı bulduklarını 1'den 10'a kadar puanlamaları istendi.

Sonuçlarda kağıdı önden asanlar daha baskın bir kişilik profili çizdi. Önden asanların liderlik rollerinde daha sık yer aldığı görüldü. Başka evlerde bile tuvalet kağıdının yönünü değiştirdiğini söyleyenlerin çoğu da yine önden asanlar arasındaydı.