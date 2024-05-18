Tuşlu Telefonların Efsanesine İlgi Büyük: Yenilenen Nokia 3210'un Stokları Şimdiden Tükendi!
Tuşlu Telefonların Efsanesine İlgi Büyük: Yenilenen Nokia 3210'un Stokları Şimdiden Tükendi!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/05/17...
Nokia, 25. yıl dönümüne özel olarak Nokia 3210’un yenilenmiş bir sürümünü satışa sundu. Efsane tuşlu telefonun stokları şimdiden tükendi.👇
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Bir zamanların ünlü cep telefonu üreticisi Nokia, geçtiğimiz günlerde 25. yılına giren efsane tuşlu telefon modellerinden Nokia 3210'nun yenilenen sürümünü piyasaya sürdü.
Firmanın HMD markası altında tekrardan satışa çıkardığı yeni Nokia 3210 4G modeli, efsanevi telefonu unutamayan kullanıcılar tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Öyle ki, Nokia'nın resmi açıklamasına göre tüm yerel mağazalarda stoklar tamamen tükendi ve fabrikalar tekrardan tam üretime geçiş yaptı.
Şirket, 53 dolarlık fiyat etiketine sahip yeni Nokia 3210'un 31 Mayıs tarihinde siyah, mavi ve sarı renk seçenekleri ile birlikte tekrardan satışa çıkacağını duyurdu.
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