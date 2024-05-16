Caviar, Dünyanın En Pahalı iPad Modelini Satışa Sundu: Özel Üretim Cihazın Fiyatı 400 Bin TL'yi Geçiyor!
Caviar, Dünyanın En Pahalı iPad Modelini Satışa Sundu: Özel Üretim Cihazın Fiyatı 400 Bin TL'yi Geçiyor!
Kaynak: https://caviar.global/catalog/caviar-...
Lüks tasarım firması Caviar, Deadpool ve Wolverine temasına ev sahipliği yapan yeni dünyanın en pahalı iPad modelini satışa çıkardı.👇
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Dünyanın önde gelen lüks tasarım firmalarından Caviar, yeni 2024 model iPad Pro için özel bir tasarım çalışmasına imza attı.
Ünlü şirket, Deadpool ve Wolverine'den esinlenen tasarımıyla "Criss-Cross" olarak isimlendirilen yeni iPad Pro modelini resmi olarak duyurdu.
Tasarımında bolca 24 ayar altın ve titanyum malzeme kullanılan Criss-Cross, satış fiyatıyla 'dünyanın en pahalı iPad modeli' unvanını da kazanmayı başardı.
Arka yüzeyinde Deadpool karakteri ile özdeşleşen Desert Eagle Mark XIX marka iki silahın yer aldığı özel üretim tablette, Wolverine'i anımsatan pençe figürlerini de görmek mümkün.
Teknik özellikler açısından orijinal modelden herhangi bir farkı bulunmayan özel iPad modelinden yalnızca 99 adet üretilecek.
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11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile satışa çıkan yeni Criss-Cross tasarımlı iPad Pro'ya sahip olmak isteyen tüketicilerin 12.200 dolarlık (⁓ 400 bin TL) başlangıç fiyatını gözden çıkarmaları gerekiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Caviar'ın yeni iPad Pro tasarımı fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...
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