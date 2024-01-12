Türkiye’nin Komşularından Parası En Değerli Olanı Bulabilecek misin?
Türkiye’nin Komşularından Parası En Değerli Olanı Bulabilecek misin?
Cennet vatanımızın komşu ülkelerine bir göz atalım. Bakalım hangisinin parsı daha değerli?
Tek cevap hakkının olduğunu düşünerek yanıtla!
Not: İçerikteki para birimleri, içeriğin hazırlandığı tarihteki güncel kur baz alınarak hazırlanmıştır. Değerler ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir.
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Komşu ülkelerden hangisinin parası daha değerli?
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