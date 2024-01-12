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Türkiye’nin Komşularından Parası En Değerli Olanı Bulabilecek misin?

etiket Türkiye’nin Komşularından Parası En Değerli Olanı Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 17:01

Cennet vatanımızın komşu ülkelerine bir göz atalım. Bakalım hangisinin parsı daha değerli?

Tek cevap hakkının olduğunu düşünerek yanıtla!

Not: İçerikteki para birimleri, içeriğin hazırlandığı tarihteki güncel kur baz alınarak hazırlanmıştır. Değerler ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Komşu ülkelerden hangisinin parası daha değerli?

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Tebrikler, doğru bildin!

2002 yılından beri Drahmi para birimini kullanan Yunanistan, 2012 yılına kadar bu para birimini kullanmaya devam etti ancak sonrasında Euro kullanmaya başladı. Güncel kur ile 1 Euro 31.93 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Azerbaycan manatı 17.11 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Bulgar levası 16.33 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Gürcistan larisi 10.84 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Ermeni dramı 0.072 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 İran riyali 0.00069 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Irak dinarı 0.022 TL değerinde.

Bilemedin, tekrar dene!

Güncel kur ile 1 Suriye lirası 0.0038 TL değerinde.

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