“Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” Anketinde Açık Arayla İlk Sırada ‘Ekonomi’ Var!
“Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” Anketinde Açık Arayla İlk Sırada ‘Ekonomi’ Var!
Asal Araştırma’nın yaptığı “Bugün Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” sorulu anketinden herkesin aklına ilk gelen madde açık ara ilk sırada çıktı. Ankete katılanların yüzde 64.6’sı Ekonomi/Hayat Pahalılığı dedi.
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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı herkesi etkilemeye devam ediyor.
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Asal Araştırma Şirketi, yeni yaptığı anketinde katılımcılarına açık uçlu bir şekilde “Bugün Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” sorusunu sordu.
Ankete katılanların yüzde 64.6’sı Ekonomi/Hayat Pahalılığı dedi.
İkinci sırayı 6.6 ile ‘Her şey sorun’ cevabı alırken 3. Sırada 6.2 ile mülteciler oldu.
‘Adaletsizlik’ 5.5 ile 4. Sırada yer alırken son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan ‘Başıboş sokak köpekleri sorunu’ 0.5 ile sondan 2. Sırada yer aldı.
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