“Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” Anketinde Açık Arayla İlk Sırada ‘Ekonomi’ Var!

Asal Araştırma’nın yaptığı “Bugün Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir” sorulu anketinden herkesin aklına ilk gelen madde açık ara ilk sırada çıktı. Ankete katılanların yüzde 64.6’sı Ekonomi/Hayat Pahalılığı dedi.