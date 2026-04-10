Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin 30 Yıllık Otomotiv Devi İflas Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 18:59

İflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 30 yıl önce kurulan otomotiv devi Arıcıoğlu Otomotiv iflas etti. Geçen aylarda konkordato başvurusunda bulunan köklü firma, artan üretim maliyetlerine yenik düştü. Şirketin Avrupa pazarında faaliyet gösteren ve yüksek teknolojili jant üretiminde bulunan “Arceo” markasıyla öne çıkıyordu.

Son iflas otomotiv sektöründen geldi. Avrupa pazarında yüksek teknolojili jant üretimiyle öne çıkan ‘Arceo’ markasının sahibi Arıcıoğlu Otomotiv iflas etti. Konkordato başvurusunda bulunan ve yeniden yapılandırma sürecine giren firma mali yapısını toparlayamadı. 

Artan üretim maliyetleri ve bozulan nakit akışına yenik düşen firma hakkında iflas kararı verildi. 

Arıcıoğlu Otomotiv, geçen yıl yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme tarafından şirketin mali yapısının incelenmesine karar verildi. Şirkete verilen mühlet sürecinde şirketin borçlarının yapılandırılması ve faaliyetlerin sürdürebilir hale geitirlmesi amaçlandı. Ancak konkordato sürecinden beklenen sonuç çıkmadı. Maliyetleri giderek artan şirket yaşadığı finansal sorunlardan kurtulamadı. Finansmana yaşanan erişim güçleri şirketin üretim ve tedarik zincirine darbe vurdu. Mahkeme, şirketin iflasını açıkladı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
