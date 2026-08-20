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Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 15:30
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Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın sahaya çıkacağı mücadele öncesinde maçın saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı salon araştırılıyor. Kendi seyircisi önünde oynayacak olan millilerin karşılaşması için geri sayım başladı. 

Peki Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz izlenebilecek mi, hangi salonda oynanacak? İşte Filenin Sultanları’nın ilk maçına dair merak edilen tüm detaylar…

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Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Filenin Sultanları, A Grubu’ndaki ilk maçında 21 Ağustos 2026 Cuma günü Letonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Milli takımın gruptaki diğer karşılaşmaları da yine aynı saatte oynanacak. Türkiye-Letonya maçıyla birlikte Filenin Sultanları’nın turnuva programı da resmen başlamış olacak. Karşılaşma öncesinde hem takımın ilk performansı hem de tribünlerde oluşacak atmosfer için heyecan başladı.

Türkiye - Letonya Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye - Letonya Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye-Letonya karşılaşması İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Filenin Sultanları’nın A Grubu’ndaki beş maçı da aynı salonda yapılacak. Turnuva ilerledikçe son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca İstanbul’da sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, grup aşamasından eleme turlarına kadar kendi seyircisinin karşısında olacak.

Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - Letonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Karşılaşma TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmeyecek. Voleybolseverler mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

Filenin Sultanları’nın Gruptaki Diğer Rakipleri Kimler?

Filenin Sultanları’nın Gruptaki Diğer Rakipleri Kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada A Grubu’nda yer alıyor. Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçını Letonya ile oynadıktan sonra sırasıyla Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Takım, grup aşamasında toplam beş maça çıkacak. Karşılaşmalar 21-28 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Türkiye’nin A Grubu maç programı şöyle:

  • 21 Ağustos 2026 (19.00): Türkiye - Letonya

  • 23 Ağustos 2026 (19.00): Türkiye - Slovenya

  • 24 Ağustos 2026 (19.00): Türkiye - Macaristan

  • 26 Ağustos 2026 (19.00): Türkiye - Almanya

  • 28 Ağustos 2026 (19.00): Türkiye - Polonya

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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