Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Olan 21 Ülke

Serbest Ticaret Anlaşması, iki veya daha fazla ülke arasında gümrük vergileri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıran bir anlaşmadır. Bu sayede, anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında ürünlerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı sağlanır.

İşte Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan 21 ülke!