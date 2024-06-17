Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Olan 21 Ülke
Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Olan 21 Ülke
Serbest Ticaret Anlaşması, iki veya daha fazla ülke arasında gümrük vergileri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıran bir anlaşmadır. Bu sayede, anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında ürünlerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı sağlanır.
İşte Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan 21 ülke!
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1. Arnavutluk
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2. Birleşik Arap Emirlikleri
3. Birleşik Krallık
4. Bosna Hersek
5. EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)
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6. Fas
7. Güney Kore
8. Gürcistan
9. İsrail
10. Karadağ
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11. Kosova
12. Makedonya
13. Malezya
14. Mısır
15. Moldova
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16. Morityus
17. Sırbistan
18. Singapur
19. Şili
20. Tunus
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