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Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Olan 21 Ülke

etiket Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Olan 21 Ülke

ceren
ceren - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 14:01

Serbest Ticaret Anlaşması, iki veya daha fazla ülke arasında gümrük vergileri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıran bir anlaşmadır. Bu sayede, anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında ürünlerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı sağlanır.

İşte Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan 21 ülke!

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1. Arnavutluk

1. Arnavutluk

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Aralık 2006 tarihinde Tirana’da imzalanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Birleşik Arap Emirlikleri

2. Birleşik Arap Emirlikleri

3 Mart 2023 tarihinde imzalanan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye ile BAE arasındaki serbest ticaret anlaşması, Orta Doğu'daki ekonomik ilişkileri güçlendirmiştir. Özellikle inşaat, turizm, enerji ve savunma sanayi gibi sektörlerde işbirliği imkanlarını artırmıştır.

3. Birleşik Krallık

3. Birleşik Krallık

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır.Bu anlaşma, tarım, otomotiv, finans ve diğer sektörlerde ticaret engellerini azaltarak ticaretin kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca, Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatını artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

4. Bosna Hersek

4. Bosna Hersek

3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Türkiye ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)

5. EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)

EFTA-Türkiye Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması 10 Aralık 1991’de Cenevre’de imzalanmıştır. İsviçre ve Lihtenştayn ile 1 Nisan 1992, Norveç ile 1 Nisan 1992 ve İzlanda ile 1 Eylül 1992 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.

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6. Fas

6. Fas

7 Nisan 2004 tarihinde iki ülke Başbakanları tarafından Ankara’da imzalanmış olan Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye ile Fas arasındaki serbest ticaret anlaşması, özellikle tarım, tekstil ve enerji gibi sektörlerde işbirliği olanaklarını artırmıştır.

7. Güney Kore

7. Güney Kore

Ülkemizle Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Çerçeve Anlaşma” ve  “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması” ise 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması, özellikle otomotiv, elektronik ve savunma sanayi gibi sektörlerde işbirliği olanaklarını artırmıştır.

8. Gürcistan

8. Gürcistan

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanmış, 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. İsrail

9. İsrail

14 Mart 1996 tarihinde imzalanan Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10. Karadağ

10. Karadağ

Türkiye ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mevcut STA’nın kapsamının hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi ve STA kapsamındaki tarım tavizlerinin iyileştirilmesine yönelik Protokoller de 2022'de yürürlüğe girmiştir.

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11. Kosova

11. Kosova

27 Eylül 2013 tarihinde imzalanan Türkiye ile Kosova arasında Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12. Makedonya

12. Makedonya

Müzakereleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülerek tamamlanan Türkiye ile Makedonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanmış, 1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

13. Malezya

13. Malezya

Türkiye ile Malezya arasında  17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14. Mısır

14. Mısır

27 Aralık 2005 tarihinde Kahire’de imzalanmış olan Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye ile Mısır arasındaki stratejik ortaklık, özellikle enerji, turizm ve inşaat gibi sektörlerde işbirliği imkanlarını artırmıştır.

15. Moldova

15. Moldova

Türkiye ile Moldova arasında  11 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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16. Morityus

16. Morityus

9 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17. Sırbistan

17. Sırbistan

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanmış, 1 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye-Sırbistan STA’sının kapsamına hizmet ticaretinin dâhil edilmesi ve tarım tavizlerinin geliştirilmesine yönelik olarak genişleten protokoller 2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

18. Singapur

18. Singapur

14 Kasım 2015 tarihinde imzalanan Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

19. Şili

19. Şili

14 Temmuz 2009 tarihinde Santiago'da imzalan Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

20. Tunus

20. Tunus

Türkiye ile Tunus Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması, 25 Kasım 2004’te imzalanmıştır. Anlaşma, 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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21. Venezuela

21. Venezuela

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanarak, 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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